Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

91,45 EUR +5,72% (10.08.2023, 18:33)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

100,165 USD +5,60% (10.08.2023, 18:19)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (10.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Alibaba habe mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen des Marktes geschlagen. Als Grund nenne der chinesische E-Commerce-Riese eine robuste Geschäftsdynamik bei einer gesteigerten operativen Effizienz. Im frühen US-Handel notiere das Papier 7 Prozent höher. "Aktionär"-Leser stünden sowohl mit der Aktie als auch mit einem Call im Plus.Im ersten Quartal habe Alibaba seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 14 Prozent auf 234,2 Milliarden Yuan (33 Milliarden Dollar) gesteigert und damit die Prognosen der Analysten um 5 Prozent geschlagen. Der Nettoertrag von 4,9 Milliarden Dollar habe sogar 50 Prozent über dem Vergleichswert gelegen. Der Gewinn von 1,48 Dollar je Aktie habe einem Zuwachs von 6 Prozent zum Vorjahr entsprochen und die Expertenschätzungen um 23 Prozent übertroffen.Alibaba wolle durch mehr Investition in KI das Wachstum im E-Commerce-Sektor weiter boosten. Ein Experiment sei zudem geglückt: In 20 chinesischen Städten betrage die Lieferzeit für Päckchen nur noch einen halben Tag. Dies habe bereits zu einer "signifikanten Erhöhung der Ordereingänge und der Kundenzufriedenheit" geführt, berichte Trudy Dai, CEO der Tochter Taobao im Analysten-Call.Für das laufende Fiskaljahr würden die von Bloomberg befragten Analysten mit einem Jahresumsatz von 123,5 Milliarden Euro und einem Gewinn von 6,21 Dollar je Aktie rechnen.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Alibaba Group.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link