Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (20.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Lage im chinesischen E-Commerce-Sektor bleibe angespannt. Heute falle der Kurs von PDD ( ISIN US7223041028 WKN A2JRK6 ) nach den jüngsten Zahlen massiv. Auch die Alibaba-Aktie stehe weiter unter Druck. Das Problem: Praktisch alle E-Commerce-Größen in China würden derzeit über dasselbe Problem berichten. Anleger nähmen daher weiter kurzfristige Gewinne vom Tisch.PDD (ehemals Pinduoduo) habe die Analysten-Erwartungen beim Umsatz verfehlt. 38,8 Milliarden Yuan (rund 5,8 Milliarden Dollar) Umsatz im abgelaufenen Quartal hätten recht deutlich unter dem Konsens von knapp 42 Milliarden Yuan gelegen. Da habe auch kein Nettogewinn von 9,45 Milliarden Yuan für die Anleger geholfen. Der Non-GAAP-Gewinn je ADS (die in den US gehandelten Anteile) habe bei 1,21 Dollar und traf damit die Schätzungen gelegen.Die Marketing-Kosten bei der Shopping-App Temu hätten gegenüber dem Vorjahreszeitraum im abgelaufenen Quartal um 40 Prozent zugenommen. Das deute darauf hin, dass sich auch PDD einem gewissen Margendruck nicht entziehen könne. Zudem dürften die Ausgaben zur Förderung der Umsätze während der Pandemie das Ergebnis belastet haben (Subventionen für Bauern, die ihre Produkte über PDD-Plattformen verkaufen würden). PDD habe unterdessen weitere Investitionen in Technologie angekündigt.In den vergangenen Monaten sei PDD relativ stark gelaufen, unter anderem weil PDD im Ausland mit seiner Shopping-App Temu auf Wachstumskurs sei. Viele Anleger dürften auch darauf spekuliert haben, dass das Unternehmen besonders stark wachsen könne und die Schwäche von Alibaba und JD.com ( ISIN US47215P1066 WKN A112ST ) womöglich nur dem Umstand geschuldet gewesen sei, dass sich PDD weitere Marktanteile habe sichern können. Das heutige Ergebnis unterstreiche aber, was bereits im Rahmen der Zahlenvorlage der Konkurrenten deutlich geworden sei: Die Erholung im Verbraucherbereich falle in China schlicht nicht ganz so stark wie erwartet aus. Angesichts dessen drängt sich ein Kauf der PDD-Aktie derzeit nicht auf, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.03.2023)Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. "Der Aktionär" rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link