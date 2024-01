Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (23.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Rund 7 Prozent liege der Kurs der Alibaba-Aktie heute im US-Handel vorn. Ein selten deutliches Plus in den vergangenen Jahren. Hintergrund für diese erfreuliche Entwicklung dürfte vor allem ein Bericht über das Engagement eines ganz besonderen Mannes sein. Doch sei das wirklich endlich die Rettung?Er sei der berühmteste Unternehmer Chinas: Jack Ma. Der Alibaba-Gründer habe sich allerdings 2019 aus dem Konzern zurückgezogen, nachdem er bei der chinesischen Führung in Ungnade gefallen sei. Es sei die Absage des Ant-IPOs und eine Regulierungswelle von staatlicher Seite gefolgt. Ma sei abgetaucht (oder sei abgetaucht worden). Zuletzt sei auch noch die Nachricht gekommen, dass Ma im großen Stil Aktien verkaufen wolle. Allerdings habe es dann Ende 2023 die Meldung gegeben, dass Ma ein Aktienpaket im Wert von rund 900 Millionen Dollar angesichts des eingebrochenen Kurses doch nicht verkaufe.Heute berichte dieunter Berufung auf Insider, dass Ma vielmehr inzwischen sogar Alibaba-Aktien gekauft habe. Und: Alibaba-Top-Führungskraft Joe Tsai habe für 151 Millionen Dollar zugekauft. Ein gutes Zeichen, nachdem in den vergangenen Jahren vor allem Rückzüge von chinesischen Gründern im Fokus gestanden hätten. Inzwischen würden offenbar aber die beiden Alibaba-Köpfe davon ausgehen, dass die Alibaba-Aktie zu tief gefallen sei.Ebenfalls positiv: Zuletzt habe China verstärkt den Markt gestützt und neben Lippenbekenntnissen auch etwas Geld folgen lassen. Zudem sei die Alibaba-Aktie auf 52-Wochen-Tief gewesen und großzügig um 65 Dollar herum habe so etwas wie die letzte Unterstützungszone gelegen. Insofern sei die Gegenbewegung auch charttechnisch durchaus folgerichtig.Alibaba ist eine laufende "Aktionär"-Empfehlung, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link