Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (01.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach den heftigen Kursverlusten am Freitag könne sich die Aktie von Alibaba am Montag etwas stabilisieren und lege im vorbörslichen US-Handel rund ein Prozent zu. Kein Wunder, denn der E-Commerce-Riese übe sich in Schadensbegrenzung. Den kurzfristigen Abwärtstrend könne dies jedoch nur bedingt stoppen.Am Freitag habe die SEC eine Liste mit chinesischen Aktien veröffentlicht, denen ein Delisting von den US-Aktienmärkten drohen könnte. Darunter auch Alibaba, weshalb die Papiere des E-Commerce-Riesen über elf Prozent eingebüßt hätten.Das Problem der US-Börsenaufsicht: Fehlende Einsichtsmöglichkeiten in die Berichte der Wirtschaftsprüfer von Alibaba. Denn wenn die Aufsicht in drei aufeinander folgenden Jahren die Berichte der Wirtschaftsprüfer nicht hinreichend überprüfen könne, würde das "Holding Foreign Companies Accountable"-Gesetz eine Sperre des Unternehmens für den US-Aktienmarkt ermöglichen.Am heutigen Montagmorgen habe in einer Firmenmitteilung nun geheißen: "Alibaba wird auch weiterhin die Marktentwicklungen beobachten, die geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten und sich bemühen, seine Notierung sowohl an der NYSE als auch an der Hongkonger Börse aufrechtzuerhalten."Eine Sperrung Alibabas für den US-Markt dürfte vielen Anlegern den Zugang zu den Aktien erschweren und weitere Kurseinbrüche nach sich ziehen. Gleichzeitig bleibe fraglich, wie gut der chinesische Festlandshandel diesen Wegfall kompensieren könne. Denn aktuell würden rund drei Viertel des Handels mit Alibaba-Aktien in New York abgewickelt.Das mögliche Delisting bleibe damit für die Alibaba-Aktionäre ein Thema, das zu weiterer Volatilität führen könnte. Gleichzeitig könne sich China dem wirtschaftlichen Druck nicht entziehen, was dem E-Commerce-Riesen auch fundamental zusetzen werde.Aufgrund der sehr günstigen Bewertung der Alibaba-Aktien wird Langfrist-Anlegern jedoch empfohlen, weiterhin einen Fuß in der Tür zu halten - am besten aber nur einen Zeh, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.08.2022)Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko.