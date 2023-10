NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

84,85 USD -1,41% (09.10.2023, 22:01)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (10.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von BofA Securities:BofA Securities rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA), senkt aber das Kursziel.Laut dem National Bureau of Stats sei der Online-Einzelhandelsumsatz mit physischen Produkten im Juli und August um 5% bzw. 6,1% im Jahresvergleich gewachsen und habe sich damit gegenüber 14% im zweiten Quartal verlangsamt, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. BofA Securities erwarte, dass Effizienzmaßnahmen in den Geschäftsbereichen außerhalb von Taobao Tmall die Erträge im GJ24 unterstützen würden, führe die jüngste Abwertung des RMB (chinesischer Yuan) als Grund für das niedrigere Kursziel für Alibaba-Aktie an.BofA Securities hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Alibaba Group Holding-Aktie und das Kursziel von 142 auf 136 USD reduziert. (Analyse vom 10.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:81,05 EUR +0,93% (10.10.2023, 14:43)