Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (02.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Alibaba habe ein wenig erfreuliches Jahr hinter sich. 2023 habe der chinesische E-Commerce-Gigant rund 16% verloren. Neben den politischen Risiken im Reich der Mitte habe v.a. die eingetrübte Konsumstimmung der Chinesen die Kursentwicklung belastet. Immerhin wolle man den Kursverfall entgegenwirken.Alibaba habe jüngst bekanntgegeben, dass Aktien im Wert von insgesamt 9,5 Mrd. USD zurückgekauft worden seien. Damit habe Alibaba über die letzten zwölf Monate insgesamt 3,3% der im freien Handel befindlichen Aktien wieder vom Markt genommen. Weiter habe das Unternehmen kommuniziert, dass es immer noch rund 12 Mrd. USD für weitere Aktienrückkäufe in der Kriegskasse habe.Das Problem: Alibaba dürfte noch weiter mit (internen wie externen) Baustellen zu kämpfen haben. Die Pläne etwa zur Abspaltung des Cloud-Geschäfts seien auf Eis gelegt worden. Zudem seien die Konsumenten nicht wirklich in Kauflaune, die lang erwartete Erholung nach der Corona-Krise scheine immer noch auszubleiben, der Immobilienmarkt und die Bauwirtschaft hätten weiterhin große Probleme.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: