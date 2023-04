Da der weitere Kursverlauf der Aktien von einer Vielzahl konzernpolitischen, branchenspezifischen und ökonomischen Faktoren abhängig ist, sollten Anleger das Risiko bei ihren Investmententscheidungen berücksichtigen. Entwicklungen können jederzeit anders verlaufen, als Anleger es erwarten, wodurch Verluste entstehen können.



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (06.04.2023/ac/a/n)



München (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Große Neuigkeiten vom Online-Riesen Alibaba (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA): Das Unternehmen gab überraschend eine Aufspaltung in mehrere Teilunternehmen bekannt, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Durch diesen Schritt würde Alibaba zu einer Tech-Holding werden. Nachdem der Druck der Regierung gegenüber dem Unternehmen zuletzt sehr groß gewesen sei, dürfte diese Entscheidung mehrheitlich positiv aufgenommen werden. Könnte dies der Weg zu weiterem, neuem Wachstum sein?Das bereits 1999 zusammen mit weiteren Partnern gegründete Alibaba sei zunächst als Marktplatz für Unternehmen gestartet. So richtig aufwärts gegangen sei es jedoch erst, als der Konzern im Jahr 2003 die Online-Handelsplattform "Taobao" eingeführt habe und damit ins Endverbrauchergeschäft eingestiegen sei. Seitdem habe sich das Unternehmen zu einem regelrechten Giganten entwickelt. Allein im Geschäftsjahr 2022 habe es einen Umsatz von CNY 853 Milliarden (rund USD 134,6 Milliarden) erreicht.Der Markt für E-Commerce in China sei groß. Im Jahr 2021 habe die Wertschöpfung der digitalen Wirtschaft fast 40 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) des Landes ausgemacht. Mehr als ein Viertel des Einzelhandelsumsatzes mit physischen Gütern in China sei online getätigt worden, was weit über dem weltweiten Durchschnitt von 18,8 Prozent liege. Die Prognosen für das E-Commerce-Umsatzwachstum im Reich der Mitte könnten bis 2026 um sagenhafte 40 Prozent im Vergleich zum Jahr 2022 wachsen.Zuletzt habe Alibaba stellvertretend für den Tech-Sektor aber auch auf politischen Gegenwind getroffen. Die Regierungsbehörden hätten das Unternehmen einer staatlichen Prüfung unterzogen und sogar den Börsengang der FinTech-Tochter "Ant Group" gestoppt. Des Weiteren habe sich auch das Wachstumstempo in Fernost insgesamt verlangsamt aufgrund der Pandemie, der demografischen Situation und der Immobilienkrise. Für 2024 würden Ökonomen der OECD ein BIP-Plus von nur noch 4,9 Prozent prognostizieren, was weit unter der zehnjährigen historischen Wachstumsrate Chinas von 7,9 Prozent pro Jahr liege. Insgesamt sehe sich Chinas Tech-Sektor einer staatlich angelegten Regulierungswelle gegenüber, die die Unternehmen erst einmal verdauen und bewerten müssten.Auch die Konkurrenz von Alibaba habe zuletzt aufholen können. Konkurrenten wie JD.com ( ISIN US47215P1066 WKN A112ST ) oder Pinduoduo ( ISIN US7223041028 WKN A2JRK6 ) hätten mit ihrem Angebot Neukunden gewinnen können. Während Alibaba zurzeit der Pandemie als Plattformbetreiber mit den Lieferketten zu kämpfen gehabt habe und das Umsatzwachstum ins Stocken geraten sei, habe sich die Konkurrenz wie zum Beispiel JD.com profilieren können. Denn JD.com verkaufe die Produkte selbst und verfüge über ein eigenes Liefernetzwerk, das während der Hochphase der Pandemie zur beständigeren Auftragserfüllung habe beitragen können. Ungeachtet der Konkurrenz habe Alibaba dennoch im Jahr 2021 mit einem Marktanteil von über 47 Prozent über eine bedeutende Marktstellung verfügt. Um diese zu verteidigen und weiteres Wachstum zu ermöglichen, hätten neue Impulse in dem veränderten Marktumfeld gesetzt werden müssen.Jeder der sechs Bereiche solle unabhängig Investorengelder einsammeln und zu einem geeigneten Zeitpunkt an die Börse gebracht werden. Die neue Alibaba-Holding werde nur noch die notwendigen Funktionen beinhalten, die die einzelnen börsennotierten Firmen benötigen würden. Der Blick auf die Umsatzaufteilung von Alibaba nach Marktsegmenten zeige, wie stark das Unternehmen von einem regen und florierenden Binnenhandel in Festland-China abhängig sei.Nach dem Erreichen von Höchstständen im Aktienkurs im Jahr 2020 sei der Kurs von Alibaba bis Ende 2022 um knapp 75 Prozent gefallen. Der Grund dafür dürfte vor allem das härtere Vorgehen der chinesischen Regierung gegen Unternehmen aus der Privatwirtschaft sein. Alibaba habe in den letzten fünf Jahren jedoch seinen Umsatz konsequent steigern können und verteidige seine Vormachtstellung. Das Unternehmen habe eine Marktkapitalisierung von USD 250 Milliarden und sei damit der drittgrößte Titel Chinas.Die Aufspaltung in mehrere kleinere Unternehmen dürfte, laut den Erwartungen des Unternehmens, die politische Angriffsfläche entsprechend verkleinern. Zusätzlich könnten die einzelnen Unternehmen ihren Wert freier entfalten als innerhalb von Alibaba. Insbesondere die Zukunftsbereiche Cloud-Computing und künstliche Intelligenz könnten dadurch unabhängiger von den Shopping-Bereichen agieren. Die höhere Flexibilität und Anpassungsfähigkeit sollte weiteres Potenzial freisetzen können. Der CEO erhoffe sich auch bessere Möglichkeiten für die Einzelunternehmen, Kapital am Kapitalmarkt aufzunehmen. Das Unternehmen habe sich daher Effizienzsteigerung und Kostenersparnis zum Ziel gesetzt.Zuletzt habe sich der Aktienkurs von seinem 5-Jahres-Tief im vierten Quartal 2022 erholen können und liege mittlerweile wieder bei rund USD 100 je Aktie. Die Pläne zur Aufspaltung seien von der Börse insgesamt eher positiv aufgenommen worden. (Ausgabe April 2023)