Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (13.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im freundlichen Marktumfeld könnten die Aktien chinesischer Technologieunternehmen besonders stark zulegen. Während BAIDU ( ISIN US0567521085 WKN A0F5DE ) mehr als sechs Prozent gewinne, kämen auch die Schwergewichte Alibaba und Tencent ( ISIN KYG875721634 WKN A1138D ) auf Kursgewinne von rund zwei Prozent. Sie würden dabei von einer Entscheidung der chinesischen Notenbank profitieren.Diese habe die Kurzfrist-Zinsen gesenkt, um die heimische Wirtschaft zu stützen. Enttäuschende Konjunkturdaten hätten den Druck zuletzt erhöht, Gegenmaßnahmen zu ergreifen.Die chinesische Regierung dürfte die Geldpolitik deshalb auch noch weiter lockern, um den Konsum wieder anzukurbeln. Das spiele den Tech-Aktien in die Karten. Allerdings müsse Peking auch darauf achten, dass der Yuan durch weitere Maßnahmen nicht zu sehr abwerte, zumal es auch kritische Stimmen gebe, die nicht damit rechnen würden, dass die Lockerung der Geldpolitik ausreiche, um die schwache Nachfrage zu stützen.Chinesische Aktien dürften von der Entwicklung bei der Geldpolitik weiter profitieren. Noch erscheine zwar schwer abzuschätzen, wie schnell und wie stark sich die chinesische Wirtschaft erhole. Doch Aktien wie Alibaba sind derzeit historisch günstig bewertet, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.06.2023)Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. "Der Aktionär" empfiehlt entsprechende Aktien nur als Depotbeimischung.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Tencent.