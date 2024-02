Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (06.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.China habe am Dienstag weitere Schritte unternommen, um die Talfahrt an den Aktienmärkten zu stoppen. Die Regierung scheine es diesmal ernst zu meinen und die Börsen unbedingt stabilisieren zu wollen. Der technologielastige Hang Seng habe im asiatischen Handel knapp vier Prozent angezogen, Alibaba sei fast acht Prozent gestiegen.Die chinesische Führungsriege habe beschlossen, die Handelsbeschränkungen für bestimmte Investoren auszuweiten, und versprochen, dass der Staatsfonds seinen Anteil an börsengehandelten Fonds weiter erhöhen werde.Die Politiker hätten immer wieder zum Ausdruck gebracht, dass sie die Märkte unterstützen möchten. Konkrete Maßnahmen seien allerdings lange ausgeblieben beziehungsweise hätten bislang nicht den nötigen Umfang erreicht, um den Abverkauf endgültig zu stoppen.Am Montag habe sich die chinesische Wertpapieraufsicht zu Wort gemeldet und versprochen, "böswilliges" Leerverkaufen und illegales Verhalten, das den stabilen Betrieb des Aktienmarktes beeinträchtige, zu stoppen."Wir waren bereits 2015 bis Anfang 2016 in einer ähnlichen Situation und standen vor ähnlichen Herausforderungen wie wirtschaftlicher Abschwung und Deleveraging, die das Marktsentiment eingefroren haben", habe Linda Lam, Leiterin der Aktienberatung für Nordasien bei der Union Bancaire Privée, gesagt. Rückblickend sei es keine V-förmige Markterholung gewesen, die sich innerhalb weniger Tage materialisiert habe. Es werde Zeit brauchen, in Form von Monaten, bis die Anleger wieder Vertrauen gewinnen würden.Besonders positiv hätten sich die News auf die Alibaba-Aktie ausgewirkt. Sie notiere im asiatischen Handel knapp acht Prozent höher. Sollte das Unternehmen die Analysten am Mittwoch mit seinen Quartalszahlen positiv überraschen, könnte das zum einen zu Anschlusskäufen bei dem Papier führen. Zum anderen könnte es aber auch das erste Signal einer sich erholenden chinesischen Wirtschaft sein.Im Gegensatz zu den letzten Monaten scheine es die chinesische Führung nun ernst zu meinen, sie wolle die Aktienmärkte unbedingt stabilisieren. Ob ihr das gelinge, sei allerdings noch fraglich. Aus realwirtschaftlicher Sicht dürften die Quartalszahlen am Mittwoch ein erster guter Indikator dafür sein, ob sich die chinesische Wirtschaft nun erholt oder auch in den kommenden Monaten die Wachstumsprognosen nicht erreichen wird, so Michael Diertl von "Der Aktionär" zur Alibaba Group Holding-Aktie. (Analyse vom 06.02.2024)