Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.



Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

84,40 EUR -3,32% (07.12.2022, 17:58)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

88,04 USD -3,73% (07.12.2022, 17:44)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (07.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Eigentlich sei es die ersehnte Nachricht: "China lockert umstrittene Covid-Maßnahmen." Allerdings sei das schon seit einigen Tagen erwartet worden. Heute würden die Kurse von Alibaba, Tencent und anderen chinesischen Aktien fallen. Ein klassischer Fall von "Kaufe das Gerücht, verkaufe die Nachricht", könnte man meinen. Doch es gebe noch einen Grund für den Dämpfer.Es sei das Ende der Null in der chinesischen Covid-Politik: Nach der größten Protestwelle seit Jahrzehnten in China habe die Regierung in Peking eine Kehrtwende bei ihrer drakonischen Pandemie-Bekämpfung eingeläutet. Ein Zehn-Punkte-Plan sehe Erleichterungen bei Lockdowns, Quarantäne, Testpflicht und Reisen im Land für die 1,4 Milliarden Chinesen vor.Für Infizierte ohne Symptome oder mit leichten Krankheitsverläufen solle es "grundsätzlich" möglich sein, auch zuhause in Isolation zu gehen. Nach einer Woche seien dann zwei negative PCR-Tests nötig, um sich wieder frei bewegen zu können. Kontaktpersonen sollten sich fünf Tage zuhause isolieren und dann freitesten können.Lockdowns sollten sich nur noch auf Gebäude, Wohneinheiten, Stockwerke oder Haushalte beziehen - nicht "willkürlich" auf ganze Stadtbezirke, Straßen oder gesamte Gegenden ausgeweitet werden, wie der Staatsrat mitgeteilt habe. Gesundheitscodes als Nachweis der Unbedenklichkeit oder negative PCR-Tests sollten auch nicht mehr notwendig sein, wenn Menschen zwischen Regionen reisen würden.Statt die Zahl der Infektionen mit Gewalt auf null bringen zu wollen, werde China damit wie der Rest der Welt also auch versuchen, mit dem Virus zu leben.Die Lockerung sei erwartet können, viele Kurzfristanleger dürften darauf spekuliert haben. Nach der starken Aufwärtsbewegung in den vergangenen Wochen sei eine Konsolidierung ohnehin nicht überraschend. Unterdessen leide die Wirtschaft unerwartet stark. "Der Aktionär" hatte zuletzt am Montag in einem Plus-Artikel für Heft- und Online-Abonnenten geschrieben: "Weitere Lockerungen dürften bereits zu einem großen Teil eingepreist sein ( ) Langfristig orientierte Investoren warten ab, Trader nehmen zumindest einen Teil ihrer Gewinne vom Tisch. (Analyse vom 07.12.2022)Hinweis:Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. "Der Aktionär" rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.(mit Material von dpa-AFX)