Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

115,00 EUR -3,28% (11.07.2022, 09:58)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

120,90 USD -1,22% (08.07.2022, 22:01)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (11.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Der Kursaufschwung bei China-Aktien seit Mai gewinne an Dynamik und schüre die Hoffnung auf eine endgültige Trendwende. Anleger sollten bei der Aktienauswahl trotzdem selektiv vorgehen und zunächst auf ausgewählte Einzeltitel setzen.Chinesische Tech-Aktien würden sich seit Monaten klar besser als ihre US-Pendants entwickeln, mit denen sie üblicherweise verglichen würden und gegen die sie 2021 kein Land gesehen hätten. Das E-Commerce-Powerhouse Alibaba etwa verbuche seit Mitte März, als die Aktie ein Jahrestief bei 73 Dollar markiert habe, einen Anstieg von mehr als 50 Prozent, während es für Amazon im selben Zeitraum um knapp 20 Prozent in die Tiefe gegangen sei.Und Alibaba sei keine Ausnahme. Egal ob Baidu im Vergleich zu Alphabet, Netease zu Take-Two Interactive und Electronic Arts oder BYD verglichen mit Tesla: China habe die Nase vorn.Ein Grund für die Outperformance finde sich in der zurückliegenden Kursentwicklung - nach dem brutalen Abverkauf habe schon rein aus technischer Sicht Aufwärtspotenzial bestanden. Doch die Argumentation allein greife zu kurz. Tatsächlich fließe momentan auch viel Geld aus dem Westen in die Volksrepublik und finde dort den Weg in den Tech- und Healthcare-Sektor, wie "Bloomberg" schreibe. Demnach habe allein Sequoia China neun Milliarden Dollar von Kapitalgebern eingesammelt.Die neue Zuversicht spiegele sich im chinesischen CSI 300 Index wider, der seit Ende April kontinuierlich zuleget habe und mit einem Plus von 20 Prozent den NASDAQ 100 meilenweit hinter sich lasse (-10 Prozent).Die Aktien großer chinesischer Tech-Konzerne seien ebenfalls angesprungen, wie der Zuwachs bei Alibaba zeige. Doch wie weit könne die Reise gehen?Fundamental und im Peer-Group-Vergleich sei die Alibaba-Aktie mit KGV 20 (Amazon: 45) historisch gesehen noch immer sehr attraktiv bewertet, doch Alibabas Schokoladenseite in diesen Tagen sei der Chart. Im Juni habe Chinas größtes E-Commerce-Unternehmen den langfristigen Abwärtstrend geknackt und am Donnerstag sei sogar der Sprung über die 200-Tage-Linie gelungen. Ein vergleichbares Break liege 17 Monate zurück. Wie weit könne Alibaba steigen? Kurzfristig seien Kurse um 138 Dollar drin, anschließend warte bei 150 Dollar ein erster nennenswerter Widerstand. Einen Stopp sollten Anleger bei 99 Dollar setzen.Alibaba, Baidu, BYD, JD.com, Nio und Co starten wieder durch - mit dem Eintrag in den kostenlosen Newsletter verpassen Sie keine Neuigkeit und erhalten zudem rechtzeitig Bescheid, wenn der "Chinaknaller" wieder an den Start geht, so Martin Weiß von "Der Aktionär" (Analyse vom 11.07.2022)