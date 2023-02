Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

97,80 EUR -0,56% (08.02.2023, 16:56)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

104,86 USD -0,61% (08.02.2023, 16:55)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (08.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.ChatGPT habe einen Hype ausgelöst - und plötzlich sei jeder dabei. Microsoft habe sich praktischerweise ohnehin an der Entwicklung des ChatBots beteiligt und könnte sich mit seiner Hilfe womöglich gar zum Google-Konkurrenten aufschwingen, falls das Programm erfolgreich in die Microsoft-Suchmaschine Bing integriert werden sollte. Die Chinesen würden unterdessen Alternativen an den Start bringen.BAIDU habe bereits vor einigen Tagen eine Eigenentwicklung angekündigt, die auf den Namen Ernie höre (kurz für: Enhanced Representation through Knowledge Integration). Natürlich werde Ernie schon seit Jahren entwickelt und solle furchtbar außergewöhnlich und sowieso viel besser als ChatGPT sein - solche Ankündigungen würden quasi zum guten Ton im Tech-Wettstreit zwischen China und den USA gehören.Allerdings habe auch Google (Alphabet) schon reagiert und "Bard" angekündigt. Der solle selbstverständlich ebenfalls Next-Level-KI sein.Da dürfe dann auch Alibaba nicht fehlen: Der chinesische E-Commerce-Gigant melde, dass der Konzern intern ein KI-Dialog-Tool im Stil von ChatGPT teste. Womöglich werde der Bot künftig in die DingTalk-Software integriert (quasi die Alibaba-Variante von Microsoft Teams mit etwa einer halben Milliarde Nutzern monatlich).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alphabet, Alibaba, Baidu.