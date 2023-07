NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (12.07.2023/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von Analyst Joyce Ju von BofA Securities:Joyce Ju, Analyst von BofA Securities, stuft die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) weiterhin mit "buy" ein und erhöht das Kursziel von 132 auf 137 USD.Als Gründe für das aktualisierte Kursziel nenne BofA Änderungen bei den Schätzungen, den Wert der Investitionen, einschließlich der Beteiligung an Ant, und die Wechselkurse. Das Unternehmen, das erwarte, dass Alibaba Anfang/Mitte August das Ergebnis für das erste Quartal des Geschäftsjahres vorlegen werde, schätze den Gesamtumsatz auf 226 Mrd. RMB, was einem Anstieg von 10% gegenüber dem Vorjahr und 9% gegenüber dem Vorquartal entspreche.Die BofA sei der Meinung, dass die 7 Mrd. RMB Strafe der Regulierungsbehörden gegen Ant und der Kommentar, dass das "harte Durchgreifen gegen die Finanzdienstleistungen der Internetplattformen fast abgeschlossen sei und der Fokus auf eine normalisierte alltägliche Aufsicht gelenkt werde", darauf hinweisen würden, dass der regulatorische Überhang "weitgehend gelöst" sei und dass Ant "einen Schritt weiter in Richtung seines potenziellen Börsengangs sei", füge aber hinzu, dass der Zeitpunkt ungewiss bleibe und ein solcher Prozess "Jahre dauern könnte.Joyce Ju, Analyst von BofA Securities, stuft die Aktie von Alibaba Group Holding unverändert mit "buy" ein. (Analyse vom 12.07.2023)Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:85,10 EUR +2,04% (12.07.2023, 14:49)