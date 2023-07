Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (04.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der chinesische Online-Handelsriese Alibaba prüfe Kreisen zufolge derzeit die Möglichkeiten für sein Videogeschäft. Konkret gehe es um die Streaming-Plattformen Youku und Tudou, die eventuell in die Filmgesellschaft Alibaba Pictures integriert werden könnten, berichte die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf Personen, die mit der Sache vertraut seien. Damit wolle der Konzern die an der Börse in Hongkong gelistete Filmgesellschaft stärken, heiße es weiter.Die Überlegungen seien Teil von Alibabas Umstrukturierungsplänen, die zum einen das Wachstum ankurbeln und zum anderen eigenständige Marktführer in verschiedenen Bereichen wie Cloud-Computing und Logistik schaffen sollten. Vor diesem Hintergrund sei der Abgang des langjährigen Alibaba-Chefs Daniel Zhang im vergangenen Monat ziemlich überraschend gekommen. Der neue Manager heiße Eddie Wu. Er habe zuletzt die Kerngeschäftsbereiche Taobao und Tmall geleitet, sei damit kein Unbekannter. Er löse den scheidenden CEO Daniel Zhang ab, der acht Jahre lang das Zepter in der Hand gehalten habe.Die Beratungen bezüglich der Video-Plattformen befänden sich noch in einem frühen Stadium, heiße es. Alibaba könnte auch noch andere Optionen prüfen, wie eine separate Börsennotierung. Alibaba und Alibaba Pictures hätten sich bisher zu der Sache nicht geäußert. Die Aktien von Alibaba Pictures seien im vergangenen Jahr um 45 Prozent gefallen, womit das Unternehmen umgerechnet rund 1,4 Milliarden Euro wert gewesen sei.Es bleibe abzuwarten, wie sich die Gesamtsituation - inklusive Börsenstimmung - entwickele. Erzählt worden sei rund um Alibaba schon viel. Der Kurs der Aktie habe sich zuletzt immerhin stabilisiert.Hinweis:Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. "Der Aktionär" rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.(Mit Material von dpa-AFX)