Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Alibaba überrasche. Ein neuer Chef solle kommen und die Führung des chinesischen E-Commerce-Riesen übernehmen. Es seien einfach zu viel Marktanteilsverluste, zu wenig Umsatzwachstum, zu wenig von allem gewesen. Einen Vorstandswechsel hätten dennoch wahrscheinlich wenige erwartet. Wer sei der neue Mann am Ruder und was bedeute dies nun für die Aktie?Jahrelange Angst, Panik, Kapitulation. Anleger der Alibaba-Aktie hätten seit dem Allzeithoch im Oktober 2020 viel ertragen müssen. Die einstigen Euphorie-Kurse vor drei Jahren hätten die Aktionäre des Konzerns in Hangzhou bis heute nicht wieder gesehen und stattdessen dem freien Fall des Wertpapierkurses zuschauen müssen.Der neue Manager? Eddie Wu. Er habe zuletzt die Kerngeschäftsbereiche Taobao und Tmall geleitet, sei damit kein Unbekannter. Er löse den scheidenden CEO Daniel Zhang ab, der acht Jahre lang das Zepter in der Hand gehalten habe.Man müsse Zhang zugestehen, dass er unter politischen Entscheidungen habe leiden müssen, welche die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit der Firma stark beeinträchtigt hätten. Peking habe 2020 energisch in den privaten Technologiesektor eingegriffen und Alibaba des monopolistischen Verhaltens beschuldigt. Dies habe zu einer historischen Strafe von etwa 2,3 Milliarden Euro für mutmaßliche Verstöße geführt. Infolgedessen habe Alibaba nicht mehr an sein einst beachtliches Wachstum anknüpfen können. Vor allem im boomenden Cloud-Segment habe Alibaba Marktanteile gegenüber staatlich geförderten Konkurrenten verloren.Der Führungswechsel sei die Antwort auf schwierige Jahre bei Alibaba. Anleger könnten ihn als einen frischen Wind interpretieren und verstärktes Kaufinteresse zeigen. Charttechnisch mache dabei die inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation Hoffnung.Hinweis: Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. "Der Aktionär" empfiehlt entsprechende Aktien nur als Depotbeimischung, so David Schenk. (Analyse vom 21.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link