Mutige Anleger und solche mit einem langen Atem sollten zugreifen, so Martin Weiß von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.08.2022)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

98,50 EUR +4,56% (04.08.2022, 13:48)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

95,72 USD +3,35% (03.08.2022)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (04.08.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Chinas führendes E-Commerce-Unternehmen habe mit seinen Q2-Zahlen die Erwartungen der Analysten übertroffen und zudem einen positiven Ausblick für die kommenden Monate gegeben. An der Börse würden die Anleger aufatmen, der Kurs der Aktie steige deutlich. Doch es habe auch Schattenseiten gegeben.Alibaba habe für das abgelaufene Quartal bis Ende Juni einen Gewinn vor Sonderfaktoren von 11,73 Renminbi (circa 1,74 Dollar) und Erlöse von 205 Millionen Renminbi gemeldet. Beide Werte hätten die Schätzungen der Analysten übertroffen, die mit stärkeren negativen Auswirkungen von Lockdowns und Lieferkettenproblemen gerechnet hätten."Nach einem relativ verhaltenen April und Mai haben wir im Juni Anzeichen einer Erholung in allen unseren Geschäftsbereichen gesehen", so Daniel Zhang, Chairman und Chief Executive Officer der Alibaba Group.Positiven Einfluss auf Alibabas Geschäfte habe ausgerechnet "618" gehabt, die Schnäppchensause des Erzrivalen JD.com Mitte Juni. In China gebe es unterschiedliche Feiertage für den E-Commerce, bei denen sich die Branchenplayer mit Rabatten überböten. In der jüngeren Vergangenheit sei eine klare Zuordnung der Veranstaltungen schwieriger geworden, weil die gesamte Online-Branche auf den Zug mit eigenen Angeboten aufspringe.Im November 2022 folge am 11.11. Alibabas traditioneller "Singles Day".Besonders hohe Zuwächse habe das Unternehmen mit seinen "Value"-Plattformen Taobao Deals und Taocaicai verzeichnet, die Kunden zudem eine Abholung der Bestellung am nächsten Tag anbiete. Letztgenannte Plattform habe Zuwächse von mehr als 200 Prozent verzeichnet.In der Cloud sei das Wachstum ebenfalls zurückgekehrt, ohne allerdings die Dynamik westlicher Konzerne zu entwickeln. Das Plus von zehn Prozent habe zu Gesamterlösen von 17,7 Milliarden Renminbi (circa 1,7 Milliarden Dollar) und einer Runrate von 6,8 Milliarden Dollar geführt. Unternehmen wie Amazon und Microsoft hätten zuletzt Zuwachsraten in ihren Märkten zwischen 30 und 40 Prozent gemeldet.Die positive Reaktion der Anleger zeige, wie niedrig die Erwartungshaltung an Alibabas Quartalsergebnis gewesen sei. Zusätzlich hätten zuletzt die gestiegenen politischen Spannungen zwischen China und den USA auf dem Kurs sowie die Mitteilung der US-Wertpapieraufsicht SEC gelastet, Alibaba drohe ein Delisting an der Wall Street. Am Donnerstag steige die Aktie im vorbörslichen US-Handel um sieben Prozent. Mit einem KGV von 13 (2024e) sei Alibaba weiter günstig bewertet.