Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (20.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Nachdem der E-Commerce Gigant jüngst Unternehmenszahlen vorgelegt und dabei der Ausgliederung des Cloud-Computing-Geschäfts eine Absage erteilt habe, habe die Aktie letzte Woche etwa zehn Prozent verloren. So würden die Analysten das Ende der Börsenpläne beurteilen.Vor der Bekanntgabe sei Alibaba eines der Top-Unternehmen bei der amerikanischen Investmentbank Morgan Stanley gewesen. Mit Aufgabe der Börsennotierung für die Cloudsparte habe sich das massiv geändert. Morgan Stanley habe die Aktie deswegen und wegen der Unsicherheit beim chinesischen Konsumverhalten aus der Top-Pick Liste herausgenommen und das Kursziel dabei von 125 US-Dollar auf 110 US-Dollar gesenkt.Die Bernstein-Analysten würden sich der Meinung von Morgan Stanley anschließen und behaupten, dass die Absage der Abspaltung an der Glaubwürdigkeit des Unternehmens zweifeln lasse. Dies und ein schwächeres Umsatzwachstum hätten Bernstein veranlasst, das Kursziel von 100 Dollar auf 93 Dollar zu senken.Im Gegensatz zu Morgan Stanley und Bernstein beurteile die britische Investmentbank Barclays die Situation anders. Die Bank begrüße die Ablehnung und sehe für Anleger einen Mehrwert dank angekündigter Dividendenzahlungen. Barclays bleibe bei der Einschätzung "Übergewichten" mit Kursziel 138 Dollar.Anleger sollten vor dem Einstieg eine Bodenbildung abwarten. Mit Kursziel 110 Euro und Stopp 59 Euro ist Alibaba eine Empfehlung von "Der Aktionär", so Jürgen Dreifürst.Alibaba sei neben Weibo, NetEase und Tencent Mitglied im "Der Aktionär" Want-Index. Mit dem Indexzertifikat WKN DA0AAZ könnten Anleger nahezu eins zu eins an der Entwicklung von vier chinesischen Technologiekonzernen teilhaben. (Analyse vom 20.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link