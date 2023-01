NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

110,83 USD +3,19% (09.01.2023, 22:02)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (10.01.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von Analyst Gary Yu von Morgan Stanley:Gary Yu, Analyst von Morgan Stanley, stuft die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unverändert mit "overweight" ein.Gary Yu, der Alibaba als "Research Tactical Idea" einstufe, da er davon ausgehe, dass der Aktienkurs in den nächsten 60 Tagen absolut gesehen steigen werde, sei der Ansicht, dass der Markt den Einfluss von Alibaba auf die Erholung des Konsums in China unterschätzt habe. Ein wahrscheinlicher stärkerer Aufschwung in Kategorien, in denen Alibaba höhere Indexierungs- und Monetarisierungsraten aufweise, wie z.B. Bekleidung und Kosmetik, werde wahrscheinlich dazu führen, dass die Einnahmen aus dem Kundenmanagement im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024 wieder ein positives Wachstum aufweisen würden, so Yu gegenüber den Investoren.Gary Yu, Analyst bei Morgan Stanley, bestätigt das Rating "overweight" für die Alibaba Group Holding-Aktie, die er außerdem "zum ersten Mal seit drei Jahren" zu einem "Non-Consensus" Top Pick erhebt. Das Kursziel werde von 100 auf 150 USD angehoben. (Analyse vom 09.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:105,00 EUR +1,65% (10.01.2023, 12:10)