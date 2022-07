Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

109,80 EUR -7,65% (11.07.2022, 18:01)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

110,65 USD -8,48% (11.07.2022, 17:49)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (11.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.China-Aktien hätten zuletzt eigentlich Rückenwind durch überraschend solide Wirtschaftsdaten und die Hoffnung auf vorgezogene Konjunkturspritzen gehabt. Zudem hätten Anleger auf abflauenden Regulierungsdruck spekuliert. Zumindest beim letzten Punkt gebe es einmal mehr einen Dämpfer. Doch das sei nicht der einzige Grund für die heutigen Kurs-Rücksetzer.Bereits im Hongkong-Handel seien die Kurse von Alibaba, Tencent und Co heute Vormittag gefallen. Das setze sich im US-Handel bislang fort. Im Nasdaq würden JD.com (minus 5 Prozent), Baidu (minus 6 Prozent) und Pinduoduo (minus elf Prozent) zu den schwächsten Werten zählen. Alibaba verliere neun Prozent. Tencent habe in Hongkong mit knapp drei Prozent Verlust geschlossen.Ein Grund für die Schwäche: Es sei allgemein kein guter Tag für Tech- und Internetaktien. Der Nasdaq 100 rutsche zur Handelseröffnung zwei Prozent ab. Zudem gebe es immer noch Knallhart-Lockdowns in China, sobald Corona-Infektionen festgestellt würden.Die Fälle würden einige Zeit zurückliegen. Die Strafen würden einem Klaps auf den Po entsprechen. Die Unternehmen dürften sich inzwischen an die Vorschriften angepasst haben. Charttechnisch gesehen sei noch alles im Lot, auch wenn der Kurs der Alibaba Group Holding-Aktie einmal mehr am Ausbruch über den Widerstandsbereich um die 120 Dollar herum gescheitert sei. Mit bisweilen deutlichen Rücksetzern war und ist angesichts der volatilen Gesamtlage zu rechnen, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". Trotzdem spreche einiges dafür, dass chinesische Internet-Aktien auf der Überholspur bleiben könnten. (Analyse vom 11.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: