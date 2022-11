Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (29.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Die Aktien von Alibaba, Tencent und Co könnten auch am Dienstag erneut zulegen. Der Hang Seng sei heute mehr als fünf Prozent gestiegen und habe auf Tageshoch geschlossen. Bewegt würden die Kurse vor allem von den jüngsten Entwicklungen in China zum Thema Corona. Einige Marktteilnehmer würden aber skeptisch bleiben.Nach einem stetigen Anstieg der landesweiten Infektionszahlen habe Chinas Gesundheitskommission erstmals wieder einen leichten Rückgang der täglichen Neuinfektionen auf rund 38.400 Fälle gemeldet. Am Vortag sei ein Höchststand von mehr als 40.000 zusätzlichen Ansteckungen gemeldet worden."Es ist erstaunlich, wie schnell und vor allem wie stark sich die Indizes in China und Hongkong von ihrem gestrigen Einbruch erholen", so Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Das aktuelle Abflauen der Proteste reicht da als Erklärung sicherlich nicht aus." Offensichtlich habe sich auf dem Parkett die Meinung durchgesetzt, dass die chinesische Staatsführung ihre Null-Covid-Strategie lockern könnte, um die Proteste zu beenden."Heute Morgen gab es erste Meldungen, dass die chinesische Regierung von der Zero-Covid-Strategie Abstand nehmen könnte und dies mit einem baldigen Statement verkünden würde", habe es dazu von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) geheißen. "Die chinesischen Aktienmärkte reagierten auf die Gerüchte und die Abnahme der Proteste am Montag heute Morgen mit deutlichen Kursgewinnen."Allerdings hätten die Experten der LBBW auch Skepsis geäußert. "Jetzt aber von der bisherigen Zero-Covid-Strategie abzuweichen, würde bedeuten, Fehler der obersten Parteiführung einzugestehen. Dies widerspricht dem Selbstverständnis der KP." Es müsse daher ein Weg gefunden werden, "von der bisherigen Strategie abrücken zu können, ohne dabei das Gesicht zu verlieren".Unterdessen habe Disneyland in Shanghai schon wieder schließen müssen, nachdem es erst wenige Tage geöffnet worden sei.Die Unmutsäußerungen in der Bevölkerung würden lediglich unterdrückt. Immerhin habe Chinas Führung die lokalen Regierungen noch mal ermutigt, keine zusätzlichen Lockdown-Maßnahmen zu verhängen. Allerdings seien die Vorgaben derzeit so schwammig, dass wohl viele regionale und lokale Politiker lieber nichts würden riskieren wollen.Vorerst bleiben China-Aktien ein reiner Zock, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.11.2022)mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link