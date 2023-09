NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (12.09.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von J.P. Morgan SecuritiesDie Analysten von J.P. Morgan Securities raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA).Alibaba habe den Führungswechsel wie geplant vollzogen, mit Joseph Tsai als Chairman und Eddie Wu als CEO und Director. Überraschenderweise sei Daniel Zhang als Vorsitzender und CEO von Alibaba Cloud zurückgetreten, wobei Wu diese Position vorerst übernommen habe.J.P. Morgan sei der Ansicht, dass der Managementwechsel bei AliCloud "einen negativen Einfluss auf die organisatorische Stabilität und die Personalstrategie von Alibaba hat". Der "abrupte" Wechsel in der Führungsspitze könnte auf Uneinigkeit über die Strategie oder eine wirtschaftliche Interessensspaltung hindeuten. J.P. Morgan gehe jedoch davon aus, dass die negativen Auswirkungen auf den Aktienkurs nur vorübergehend sein würden, da Alibaba seine organisatorische Umstrukturierung einschließlich der Abspaltung von AliCloud fortsetzen werde.Die Analysten von J.P. Morgan Securities stufen die Alibaba Group Holding-Aktie weiterhin mit "overweight" ein. Das Kursziel laute nach wie vor 145,00 USD. (Analyse vom 11.09.2023)Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:82,60 EUR +0,06% (12.09.2023, 11:23)