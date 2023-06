Hinweis:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (19.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Chinas Konsumenten hätten ihren Spaß am Shoppen zuletzt verloren, entsprechend gering gewesen sei die Vorfreude in der Branche auf "618", eine von jährlich zwei stattfindenden Mega-Veranstaltungen im chinesischen Online-Handel. Doch es gebe einige Indizien, die auf eine positive Überraschung hindeuten würden.Zwei Termine würden sich Schnäppchenjäger in China seit Jahren dick im Kalender anstreichen: Den 18. Juni und den 11. September. An jenen Tagen würden es die Online-Händler in der Volksrepublik traditionell krachen lassen und sich mit Rabattaktionen überbieten.Die Vorfreude unter den heimischen Schnäppchenjägern sei normalerweise riesig, doch 2023 sei sie getrübt gewesen. Nach dem Ende des Lockdowns habe Chinas Wirtschaft zwar zunächst mächtig angezogen, doch zuletzt hätten sich negative Nachrichten gehäuft, die Zweifel an der Nachhaltigkeit des Aufschwungs schüren würden. Der Motor im Online-Handel stottere ebenfalls.Entsprechend gering gewesen sei die Erwartungshaltung vieler Analysten "618" betreffend. Vielfach sei von Stagnation gesprochen worden und selbst ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr nicht ausgeschlossen.Ganz so schlimm scheine es nun aber nicht gekommen zu sein, wie Aussagen des Elektronikriesen Xiaomi zeigen würden. "Das Umsatzvolumen für unsere Produkte erreichte über alle Kanäle hinweg 19,4 Milliarden Renminbi und damit rund vier Prozent mehr als im Vorjahr".Diese Einschätzung werde durch Aussagen der beiden größten E-Commerce-Unternehmen in China - Alibaba und JD.com ( ISIN US47215P1066 WKN A112ST ) - gestützt, selbst wenn "harte Umsatz- und Ertragszahlen" nicht genannt worden seien.Alibaba habe im konzerneigenen Blog Alizila geschrieben, dass "eine Rekordzahl von Händlern" an der Veranstaltung teilgenommen hätten. Die Zahl der Kunden, die sich Short-Videos mit Angeboten angesehen hätten, sei um 113 Prozent gestiegen. 305 Markenhändler hätten zudem mehr als 100 Millionen Renminbi erlöst.Enttäuschung klinge anders.Bei JD.com scheine "618" ebenfalls ein Erfolg gewesen zu sein: "Wir glauben, dass JD.com besser als von uns erwartet (+2 bis 5 Prozent Umsatzwachstum) abgeschnitten hat", habe Alicia Yap von Citigroup in einer Studie an Kunden geschrieben. Der Konzern selbst habe von einer positiven Überraschung und einem neuen Rekord berichtet, ohne jedoch ins Detail zu gehen.Die befürchtete Enttäuschung für "618" scheine ausgeblieben zu sein, jedoch hätten die Aktien der E-Commerce-Player am Montag davon nicht profitieren können. Alibaba fiel in Hongkong am Morgen um 2,1 Prozent im Wert und JD.com büßte 1,9 Prozent an Wert ein, so Martin Weiß von "Der Aktionär" zur Alibaba Group Holding-Aktie. (Analyse vom 19.06.2023)