Flughafen Wien (ISIN: AT00000VIE62, WKN: A2AMK9, Ticker-Symbol: FLW1, Wien: FLU, NASDAQ OTC-Symbol: FGWLF) (-4%) habe gestern das Zahlenwerk für das abgelaufene dritte Quartal vorgelegt. Trotz Gewinnen über den Konsensschätzungen hätten Investoren nicht überzeugt werden können.



Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (+5,7%) habe gestern mit kräftigen Umsatzsteigerungen für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2022/2023 überzeugen können. Selbst die Aussicht auf ein geringeres Umsatzwachstum im kommenden GJ habe Investoren nicht abgeschreckt.



STRABAG (ISIN: AT000000STR1, WKN: A0M23V, Ticker-Symbol: XD4, Wiener Börse-Symbol: STR) (+0,1%) habe gestern gute Eckdaten für das abgelaufene dritte Quartal veröffentlicht. Das Unternehmen habe die Bauleistungsprognose für das gesamte Geschäftsjahr 2023 leicht angehoben und die Ziele für die EBIT-Marge bekräftigt.



Walmart-Aktien (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) (-8,1%) hätten gestern trotz einer Anhebung des Ausblicks für das Gesamtjahr seitens des Unternehmens deutlich an Wert verloren. Die Anlegerschaft sei vor allem durch die Erwähnung eines Nachfragerückgangs in den letzten zwei Wochen des Vormonats verunsichert worden. (17.11.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Alibaba (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) (-9,1%) verlor gestern deutlich an Boden. Ein Grund dafür war die Aufgabe des Plans das Cloud-Geschäft auszugliedern, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Das Unternehmen begründe die Entscheidung mit den Unsicherheiten, die durch die US-Exportbeschränkungen für Chips, die in Anwendungen der künstlichen Intelligenz eingesetzt würden, entstünden.