Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (24.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Erfahrene Anleger würden das kennen: Manchmal seien die Zahlen eines Unternehmens gut und der Kurs der Aktie sinke trotzdem. Etwas seltener sei die Konstellation, die gestern aufgetreten sei: Alibaba habe nach den Zahlen zunächst bis zu sieben Prozent im Plus gelegen, sei dann aber im US-Handel so stark abverkauft worden, dass der Kurs im Minus geschlossen habe.Für "Aktionär+"-Leser sei diese Entwicklung womöglich nicht ganz überraschend gekommen. Pünktlich vor Handelsbeginn in den USA habe "Der Aktionär" jedenfalls in einem exklusiven Fazit darauf hingewiesen: Bei 100 Dollar, wohin die Aktie nach den Zahlen zunächst gestiegen sei, liege ein Widerstand. Weiter habe es geheißen: "Der Fall Baidu hat gestern aber gezeigt, dass so ein Anstieg an einen Widerstandsbereich zunächst mit Vorsicht zu genießen sein kann - im Tagesverlauf rutschte Baidu sogar rund zwei Prozent ins Minus."Dann sei da noch zu lesen gewesen: "Zudem befinden sich China-Aktie gerade ohnehin in einer Korrekturphase nach dem starken Anstieg in den vergangenen Monaten. Bislang gibt es noch kein eindeutiges Signal für eine Trendfortsetzung. "Der Aktionär" bleibt daher bei Alibaba vorerst an der Seitenlinie."Alibaba habe dann tatsächlich praktisch die gleiche Bewegung vollzogen, die es bei Baidu am Vortag zu verdauen gegolten habe. Auch BAIDU habe eigentlich gute Zahlen vorgelegt, zudem sogar ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm aufgelegt und sei trotzdem nach einem Plus von zunächst rund sieben Prozent schließlich noch ins Minus gerutscht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis: Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. DER AKTIONÄR rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.Hinweis auf Interessenkonflikte: