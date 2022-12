- Dies werde das erste Mal sein, dass ein Mitgliedstaat der Europäischen Union die Blockchain-Technologie für diese Art von Finanzinstrumenten einsetze.



- Die Zusammenarbeit mit Algorand sei das Ergebnis eines Konjunkturprogramms, in dessen Rahmen die EU Italien rund 200 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt habe. Italien, das am stärksten von der Covid-Krise betroffen sei, habe die größte Subventionszuweisung unter den Ländern erhalten, die Mittel aus dem EU-Konjunkturprogramm erhalten hätten.



Algorand sei eine Kryptowährung, die vor allem in Entwicklungsländern und Afrika eine finanzielle Revolution herbeiführen solle. Sie sei vom Professor Silvio Micali vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) entwickelt worden. Die Kryptowährung verarbeite Transaktionen schneller als die meisten Kryptowährungen, habe einen begrenzten Vorrat und basiere auf der Proof-of-Stake-Technologie, damit sie keine Umweltschäden durch übermäßige Nutzung der Rechenleistung verursache, die das Netzwerk antreibe.



Algorand im M30-Chart: Seit die Nachricht von der Partnerschaft mit der Bank of Italy den Markt erreicht habe, beobachte man eine steigende Divergenz zwischen dem Preis von Bitcoin und Algorand, der sich deutlich besser entwickle als die wichtigsten Kryptowährungen und den Durchschnitt der anderen Projekte übertreffe. Der Algorand-Preis liege immer noch mehr als 90% unter seinen historischen Höchstständen. (Quelle: xStation5) (15.12.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Algorand hat bekannt gegeben, dass seine Blockchain-Technologie an der Entwicklung der italienischen digitalen Plattform Fideiussioni Digitali beteiligt sei, die von der Bank of Italy, der Versicherungsaufsicht IVASS und mehr als 30 anderen Finanzinstituten genutzt wird, so die Experten von XTB.- Die Plattform solle 2023 eingeführt werden, und die Arbeiten an ihrer Entwicklung würden bereits seit Anfang 2020 laufen.