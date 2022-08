Euronext Amsterdam-Aktienkurs Alfen-Aktie:

Kurzprofil Alfen N.V.:



Mit Umspannstationen, Energiespeichersystemen, Ladestationen für Elektroautos und verschiedenen weiteren Produkten und Dienstleistungen ist Alfen (ISIN: NL0012817175, WKN: A2JGMQ, Ticker-Symbol: 703, Euronext Amsterdam-Symbol: ALFEN) der Mittelpunkt und verbindende Faktor im Stromnetz. Mit seiner breiten Palette an intern entwickelten Produkten und der umfangreichen Erfahrung als Systemintegrator arbeitet Alfen am Stromnetz der Zukunft: Verlässlich, nachhaltig und innovativ.



Die Umspannstationen von Alfen versorgen Millionen Menschen und Unternehmen mit Strom und mit den Ladestationen werden jeden Tag viele Tausend Elektroautos aufgeladen. Das Energiespeichersystem von Alfen wird u.a. für den Lastausgleich, Energiehandel, die Frequenzregelung und Realisierung von autonomen Stromnetzen in Kombination mit Solar- oder Windenergie verwendet.



Zusätzlich zu den Umspannstationen legt Alfen komplette Stromnetze bei Kunden im Unterglasbaus und industriellen Sektor an. Alfen wird als Vorreiter bei der Stromverteilung häufig für nachhaltige Projekte wie Energiespeicherung und den Anschluss von Solarparks und Windrädern angefragt. Hierdurch ist Alfen schon 80 Jahre lang ein fachkundiger Spezialist auf dem Gebiet des Umspannens und Verteilens von Mittel- und Hochspannung. (08.08.2022/ac/a/a)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Alfen-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie von Alfen N.V. (ISIN: NL0012817175, WKN: A2JGMQ, Ticker-Symbol: 703, Euronext Amsterdam-Symbol: ALFEN) unter die Lupe.Vor dem Hintergrund der schwierigen Marktphase 2022 müssten Anlegerinnen und Anleger nach einem Kursverlauf, wie ihn derzeit die Alfen-Aktie aufweise, lange suchen. Schließlich gebe es derzeit nur wenige Titel, die auf Rekordhoch notieren würden. Im konkreten Fall sorge der Sprung über die Hochs bei 103,80/105,00 EUR für den Vorstoß in "uncharted territory". Ein neues Allzeithoch sorge nicht nur für eines der besten Signale der Technischen Analyse, sondern gehe auch mit dem Abschluss einer trendbestätigenden Schulter-Kopf-Schulter-Konsolidierung einher. Dieses Kursmuster eröffne nun ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 40 EUR bzw. ein Kursziel von rund 145 EUR. Auf dem Weg zum Ausschöpfen dieses Kurspotenzial würden die beiden Fibonacci-Projektionen bei 120,68/131,12 EUR zwei der wenigen verbliebenen Etappenziele definieren.Als Absicherung auf der Unterseite sei dagegen die alte Ausbruchszone bei knapp 105 EUR prädestiniert. Schließlich würde deren Rebreak den aktuellen Vorstoß in neue Rekordhöhen mit einem dicken Fragezeichen versehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 08.08.2022)