5. Der Verfasser oder andere Mitarbeiter von GSC Research halten unmittelbar Aktien der Gesellschaft oder darauf bezogene Derivate (Gegenwert >500 Euro).



7. Nach Kenntnis von GSC Research halten Investoren, die mit 2,5% oder mehr an der GSC Holding AG als Mutter von GSC Research beteiligt sind (siehe www.gsc-ag.de), unmittelbar Aktien der Gesellschaft oder darauf bezogene Derivate.

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Alexanderwerk-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Alexanderwerk AG (ISIN: DE000A37FTW0, WKN: A37FTW, Ticker-Symbol: ALXA) weiterhin mit "kaufen" ein.Für die ersten sechs Monate des abgelaufenen Geschäftsjahres 2023 habe die Alexanderwerk AG unbeeindruckt von den diversen makroökonomischen Störfeuern und der zunehmenden konjunkturellen Eintrübung hervorragende Zahlen präsentieren können. Dabei habe die Unternehmensgruppe zum einen weiterhin von ihrer Positionierung als globaler Nischenplayer mit attraktiven Zielbranchen wie Chemie, Pharma, Lebensmittelindustrie und LifeScience profitiert.Zum anderen begegne der Vorstand den vielfältigen Herausforderungen mit verschiedenen Maßnahmenpaketen, durch die Wettbewerbsvorteile generiert worden seien und generiert würden. Insbesondere habe die eigene Lieferfähigkeit und -zeit merklich gesteigert werden können, sodass Alexanderwerk nun als einziger Anbieter auf dem Weltmarkt Standardmaschinen innerhalb von drei bis sechs Monaten ausliefern könne, was sich als erheblicher Vorteil gegenüber den Mitbewerbern erweise.Dem anhaltenden Fachkräftemangel steuere man insbesondere auch zur Vorbeugung altersbedingter Fluktuation mit der Einstellung von Auszubildenden und neuen Mitarbeitern gegen. Dabei erachte der Vorstand das im Unternehmen vorhandene Know-how und die gezielte weitere Qualifikation der Beschäftigten ebenfalls als Wettbewerbsvorteil. Mit der Mitte 2021 erfolgten Integration der Teilefertigung, mittels derer Synergien gehoben, die Margen verbessert und die Flexibilität in der Produktion gesteigert worden seien, sowie dem Anfang 2023 umgesetzten ERP-Relaunch sehe man zudem auch in den Bereichen IT-Systeme, Vernetzung, Steuerung und Automatisierung Wettbewerbsvorteile.Angesichts des nach wie vor hohen Auftragsbestands, einer anhaltend guten Nachfrage aus der Pharmabranche, der erarbeiteten Wettbewerbsvorteile sowie der in den vergangenen Jahren bereits hinlänglich unter Beweis gestellten Resilienz seien die Aktienanalysten von GSC Research daher zuversichtlich, dass der Remscheider Spezialmaschinenbauer ungeachtet der aktuell trüben VDMA-Prognosen für 2023 und 2024 auch weiterhin profitabel wachsen könne.Dabei habe der Alexanderwerk-Konzern zum Halbjahresende mit einer Eigenkapitalquote von 56,2 Prozent, einer Barliquidität von 9,6 Mio. Euro und einer Netto-Cash-Position (ohne Leasingverbindlichkeiten) von 6,3 Mio. Euro weiterhin sehr solide Bilanzverhältnisse aufgewiesen. Daran dürfte auch die Anfang Juli erfolgte Dividendenausschüttung in Höhe von insgesamt 2,7 Mio. Euro nichts geändert haben.Daher bekräftigt Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, seine Empfehlung, den Anteilschein der traditionsreichen "Compaction Family" Alexanderwerk zu kaufen. Im Zuge des Ende August umgesetzten Aktiensplits im Verhältnis 1:2 habe sich die Aktienanzahl zwar inzwischen verdoppelt. Die Börsenumsätze würden allerdings trotzdem häufig sehr gering ausfallen. Deshalb sollten Aufträge in dem Titel unverändert stets mit einem Limit versehen werden. (Analyse vom 02.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Alexanderwerk-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Alexanderwerk-Aktie:14,00 EUR -1,41% (02.01.2024, 10:18)Börse Stuttgart-Aktienkurs Alexanderwerk-Aktie:14,00 EUR +0,72% (02.01.2024, 14:45)ISIN Alexanderwerk-Aktie:DE000A37FTW0WKN Alexanderwerk-Aktie:A37FTWTicker-Symbol Alexanderwerk-Aktie:ALXAKurzprofil Alexanderwerk AG:Gegründet von Alexander v.d. Nahmer bereits im Jahre 1885, ist die Alexanderwerk Gruppe (ISIN: DE000A37FTW0, WKN: A37FTW, Ticker-Symbol: ALXA) heute eine internationale Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Remscheid (NRW), Deutschland.Als kompetenter Partner unterstützt die Alexanderwerk Gruppe führende Unternehmen aus der Chemie-, Pharma- und Nahrungsmittelindustrie sowie aus den Bereichen LifeScience und Nukleartechnik bei der Granulierung und Kompaktierung von Kleinstmengen bis hin zur Großproduktion - weltweit. (02.01.2024/ac/a/nw)