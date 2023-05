Börsenplätze Alexanderwerk-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs Alexanderwerk-Aktie:

26,80 EUR 0,00% (26.05.2023, 10:30)



Tradegate-Aktienkurs Alexanderwerk-Aktie:

27,00 EUR -3,57% (25.05.2023)



ISIN Alexanderwerk-Aktie:

DE0005032007



WKN Alexanderwerk-Aktie:

503200



Ticker-Symbol Alexanderwerk-Aktie:

ALX



Kurzprofil Alexanderwerk AG:



Gegründet von Alexander v.d. Nahmer bereits im Jahre 1885, ist die Alexanderwerk Gruppe (ISIN: DE0005032007, WKN: 503200, Ticker-Symbol: ALX) heute eine internationale Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Remscheid (NRW), Deutschland.



Als kompetenter Partner unterstützt die Alexanderwerk Gruppe führende Unternehmen aus der Chemie-, Pharma- und Nahrungsmittelindustrie sowie aus den Bereichen LifeScience und Nukleartechnik bei der Granulierung und Kompaktierung von Kleinstmengen bis hin zur Großproduktion - weltweit. (26.05.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Alexanderwerk-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Remscheider Spezialmaschinenherstellers Alexanderwerk AG (ISIN: DE0005032007, WKN: 503200, Ticker-Symbol: ALX) unverändert mit "kaufen" ein.Die Alexanderwerk AG könne trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2022 zurückblicken, in dem auch die eigenen Erwartungen deutlich übertroffen worden seien. An der erfreulichen Entwicklung sollten die Anteilseigner mit einer Dividende in Höhe von 1,50 Euro je Aktie beteiligt werden, was auf dem derzeitigen Kursniveau eine sehr attraktive Ausschüttungsrendite von 5,6 Prozent bedeute.In das laufende Geschäftsjahr 2023 sei die Gruppe mit vollen Orderbüchern und einer anhaltend guten Auftragslage gestartet. Dabei wirke sich aktuell auch eine gestiegene Nachfrage der Pharmaindustrie positiv aus. Zudem hätten mit einem ERP-Relaunch und Standardisierungen im Produktportfolio Verbesserungen bei Effizienz und Lieferzeiten erreicht werden können. Insgesamt gehe das Management auch für die Zukunft von einem profitablen Wachstum aus. Dabei solle die weitere Wachstumsstrategie auf der im Sommer geplanten Hauptversammlung konkretisiert werden.Angesichts der in den letzten Jahren gegenüber den zahlreichen externen Herausforderungen gezeigten Resilienz sei auch der Analyst für die weitere Entwicklung der Alexanderwerk-Gruppe positiv gestimmt. Dabei sollte die Gesellschaft als globaler Nischenplayer mit attraktiven Zielbranchen wie Chemie, Pharma, Lebensmittelindustrie und LifeScience den anhaltend schwierigen Rahmenbedingungen auch zukünftig erfolgreich trotzen können.Auf Basis der deutlich über seinen Erwartungen ausgefallenen Geschäftszahlen für 2022 und der aktuellen Guidance habe der Analyst seine Schätzungen merklich heraufgesetzt. Dies führe dazu, dass er auch sein Kursziel für die Alexanderwerk-Aktie kräftig von 28,00 auf 35,00 Euro anhebe.Bei einem sich daraus ergebenden aktuellen Kurspotenzial von fast 30 Prozent empfiehlt Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, weiterhin, den Anteilsschein des Remscheider Traditionsunternehmens zu kaufen. (Analyse vom 26.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link