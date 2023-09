NYSE-Aktienkurs Alcoa-Aktie:

30,19 USD +5,38% (14.09.2023, 22:00)



ISIN Alcoa-Aktie:

US0138721065



WKN Alcoa-Aktie:

A2ASZ7



Ticker-Symbol Alcoa-Aktie:

185



NYSE-Symbol Alcoa-Aktie:

AA



Kurzprofil Alcoa Corp.:



Alcoa Corp. (ISIN: US0138721065, WKN: A2ASZ7, Ticker-Symbol: 185, NYSE-Symbol: AA) ist international einer der führenden Förderer von Bauxit und Tonerde und Hersteller von verarbeitetem Aluminium in Form verschiedenster Gieß- und Walzprodukte. Das Unternehmen ist in allen Hauptsegmenten der Aluminiumwertschöpfung wie der Gewinnung, dem Schmelzen, der Weiterverarbeitung und dem Recycling tätig. Alcoa Corp. ist international führend im Bauxitabbau, betreibt weltweit Tonerde-Raffinerien, Aluminiumschmelzen und Walzwerke und ist im Energiesektor tätig. Das ursprüngliche, gleichnamige Unternehmen spaltete sich 2016 in die beiden börsennotierten Unternehmen Arconic Inc. und Alcoa Corp. auf. Alcoa Corp. führt das Kerngeschäft der Aluminiumförderung weiter, das 1888 mit den Anfängen der Aluminiumindustrie seinen Ursprung fand. (15.09.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Alcoa-Aktienanalyse von Analyst Bill Peterson von J.P. Morgan Securities:Bill Peterson, Analyst von J.P. Morgan Securities, senkt das Kursziel für die Aktie von Alcoa Corporation (ISIN: US0138721065, WKN: A2ASZ7, Ticker-Symbol: 185, NYSE-Symbol: AA) von 35 auf 28 USD.Laut Bill Peterson hätten die globalen Aluminiummärkte im dritten Quartal aufgrund der schwachen Fundamentaldaten, der übertriebenen Stimmung im Vorfeld der Politbüro-Sitzung im Juli und der enttäuschenden Makrodaten aus China "in einer Flaute verharrt". Dies dürfte sich in schwierigen Fundamentaldaten für Alcoa niederschlagen, das bereits jetzt mit operativen Problemen im Zusammenhang mit Umweltschutzmaßnahmen und anhaltenden Verzögerungen bei der Genehmigung von Minen in Westaustralien zu kämpfen habe, so der Analyst in einer Research-Note an die Anleger.Bill Peterson, Analyst von J.P. Morgan Securities, stuft die Aktie von Alcoa weiterhin mit "neutral" ein. (Analyse vom 15.09.2023)Börsenplätze Alcoa-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Alcoa-Aktie:28,71 EUR +1,20% (15.09.2023, 09:33)