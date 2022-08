Wien (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Versorger RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) (-2,8%) litt unter der seitens EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ins Spiel gebrachten Umstrukturierung des Strommarktes, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Alcoa (ISIN: US0138721065, WKN: A2ASZ7, Ticker-Symbol: 185, NYSE-Symbol: AA) (-8,5%) wolle wegen zu hoher Energiekosten in der Aluminiumproduktion ein Drittel seiner Produktion in Norwegen einstellen.Im Sog der hohen Energie- und Gaskosten, welche mittlerweile auch die Rohstoffproduzenten erfasst hätten, sei es auch mit den Papieren des deutschen Düngemittelherstellers K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) (-8,0%) deutlich nach unten gegangen. (31.08.2022/ac/a/m)