NYSE-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

195,79 USD -1,38% (12.05.2023, 22:00)



ISIN Albemarle-Aktie:

US0126531013



WKN Albemarle-Aktie:

890167



Ticker-Symbol Albemarle-Aktie:

AMC



NYSE-Symbol Albemarle-Aktie:

ALB



Kurzprofil Albemarle Corporation:



Die Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Spezialchemikalien. Die Produkte der Gruppe richten sich in erster Linie an die Erdölraffination, Energiespeicherung, Unterhaltungselektronik, Bau-, Pflanzenschutz-, Automobil-, Lebensmittelsicherheits- und Pharmaindustrie. (15.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Milwaukee (www.aktiencheck.de) - Albemarle-Aktienanalyse von Analyst Ben Kallo von Robert W. Baird:Ben Kallo, Analyst von Robert W. Baird, stuft die Aktie von Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) von "neutral" auf "outperform" hoch.Albemarle liege etwa 41% unter seinem Höchststand von vor weniger als einem Jahr, so Robert W. Baird, das behaupte, dass die Ergebnisse des Unternehmens für das erste Quartal Klarheit über die Auswirkungen der Lithiumpreise schaffen würden und dass die letzte Woche erfolgte Fusion von Allkem und Livent den Wert der vertikalen Integration zeige. Trotz des seit Jahresbeginn rückläufigen Lithiumpreises verlangsame sich die Lithiumnachfrage nicht und Baird sei der Ansicht, dass Albemarle die attraktivste End-to-End-Margenstruktur in der Gruppe habe, so der Analyst weiter.Ben Kallo, Analyst von Robert W. Baird, stuft die Aktie von Albemarle von "neutral" auf "outperform" herauf. Das Kursziel sei von 222 auf 288 USD angehoben worden. (Analyse vom 15.05.2023)Börsenplätze Albemarle-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Albemarle-Aktie:184,98 EUR +2,54% (15.05.2023, 13:17)