Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Albemarle-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

186,18 EUR +0,16% (04.09.2023, 16:15)



NYSE-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

200,26 USD +0,78% (01.09.2023, 22:00)



ISIN Albemarle-Aktie:

US0126531013



WKN Albemarle-Aktie:

890167



Ticker-Symbol Albemarle-Aktie:

AMC



NYSE-Symbol Albemarle-Aktie:

ALB



Kurzprofil Albemarle Corporation:



Die Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Spezialchemikalien. Die Produkte der Gruppe richten sich in erster Linie an die Erdölraffination, Energiespeicherung, Unterhaltungselektronik, Bau-, Pflanzenschutz-, Automobil-, Lebensmittelsicherheits- und Pharmaindustrie. (04.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Albemarle-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) unter die Lupe.Nachdem das Lithiumunternehmen Allkem seine Fühler nach dem Mitkonkurrenten Livent Ende Mai ausgestreckt habe und beide eine Fusion unter Gleichen anstreben würden, scheine der amerikanische Lithiumplayer Albemarle ebenfalls ins Übernahmekarussell einzusteigen. Albemarle erhöhe am Montag das März Angebot für den australischen Lithiumkonzern Liontown Resoucres ( ISIN AU000000LTR4 WKN A0LFDX ).Laut der Nachrichtenagentur Reuters habe Albemarle das unverbindliches Angebot Ende März zum Kauf aller ausstehenden Aktien von zuvor 2,50 AUD auf 3 AUD für Liontown Resources erhöht. Damit würde Liontown auf eine sehr sportliche Bewertung von etwa 6,6 Milliarden AUD kommen.Die Australier würden Batteriematerialien für die Auto- und Energiespeicherindustrie entwickeln und liefern. Dabei kontrolliere der Konzern zwei Lithiumvorkommen in Westaustralien.Laut Mitteilung des Vorstandes von Liontown werde nun Albemarle die Möglichkeit gegeben einen Blick in die Bücher zu werfen, um somit den Amerikanern die Möglichkeit für ein verbindliches Angebot zu geben.Die geplante Übernahme seitens Albemarle dürfte keine Jubelstürme bei den Aktionären auslösen. Sollte der Markt die Übernahme als sehr teuer betrachten, könnte dies den Aktienkurs von Albemarle eher belasten. Erste Reaktionen in den USA werde es frühstens am Dienstag geben, denn am Montag bleibe die Börse wegen dem Labour Day geschlossen.Anleger sollten bei dem Unternehmen eher an der Seitenlinie bleiben, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär". DER AKTIONÄR favorisiere im Lithium-Sektor Li-FT Power, Lithium Americas und Allkem. (Analyse vom 04.09.2023)