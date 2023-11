NYSE-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

Kurzprofil Albemarle Corporation:



Die Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Spezialchemikalien. Die Produkte der Gruppe richten sich in erster Linie an die Erdölraffination, Energiespeicherung, Unterhaltungselektronik, Bau-, Pflanzenschutz-, Automobil-, Lebensmittelsicherheits- und Pharmaindustrie. (02.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Albemarle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) unter die Lupe.

"Vom Regen in die Traufe" - genauso könnte man das derzeitige Geschehen bei den Unternehmen in der Lithiumbranche zusammenfassen. Der Quartalsbericht von Albemarle bestätige diesen Trend. Die am Mittwoch vorgelegten Zahlen des US-Lithiumkonzerns würden auf breiter Front enttäuschen. Als wäre das nicht schon genug, habe Albemarle die Jahresprognose für den Nettoumsatz um mehr als 10% nach unten korrigiert.

Obwohl die Elektromobilität und somit die Lithiumbranche weltweit noch am Anfang eines Megatrends seien, sollten Anleger derzeit an der Seitenlinie bleiben und das Geschehen genau beobachten. Solange keine Bodenbildung im Chart bei Albemarle erkennbar sei, sollten Anleger zunächst die Finger von der Aktie lassen, obwohl der Konzern mit einem KGV 5 durchaus attraktiv bewertet sei. Der Boom sei keineswegs vorbei, das derzeitige Momentum spreche jedoch nicht für den Lithium-Sektor, so Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.11.2023)