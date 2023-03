Tradegate-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

205,70 EUR +3,29% (23.03.2023, 15:31)



NYSE-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

224,31 USD +3,79% (23.03.2023, 15:27)



ISIN Albemarle-Aktie:

US0126531013



WKN Albemarle-Aktie:

890167



Ticker-Symbol Albemarle-Aktie:

AMC



NYSE-Symbol Albemarle-Aktie:

ALB



Kurzprofil Albemarle Corporation:



Die Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Spezialchemikalien. Die Produkte der Gruppe richten sich in erster Linie an die Erdölraffination, Energiespeicherung, Unterhaltungselektronik, Bau-, Pflanzenschutz-, Automobil-, Lebensmittelsicherheits- und Pharmaindustrie. (23.03.2023/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Albemarle: Wird höhere Nachfrage nach Elektrofahrzeugen die Aktie beflügeln? - AktiennewsAlbemarle (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) ist seit 2020 der größte Lieferant von Lithium für Batterien von Elektrofahrzeugen, so die Experten von XTB.Die Lithiumpreise seien ein Schlüsselfaktor für die Rentabilität des Unternehmens - die Stimmung für seine Aktien habe sich mit dem Preisverfall verschlechtert. Albemarle sei auch auf Nischenchemikalien (Brom, Katalysatoren) spezialisiert, aber Lithium werde 2022 68% der Einnahmen ausmachen. Das Unternehmen habe optimistische Prognosen für 2023 abgegeben und erwarte eine Verbesserung der Nachfrage. Die Hauptrisiken scheinen das Schreckgespenst einer Finanzkrise, strengere Kreditbedingungen für Verbraucher und potenzielle geopolitische Risiken aufgrund der angespannten Beziehungen zwischen Washington und Peking zu sein. Das Unternehmen habe eine Produktionsstätte in China.Albemarle werde 1,3 Mrd. Dollar in eine neue Lithiumverarbeitungsanlage in den USA investieren und damit die heimische Lieferkette für den strategischen Rohstoff sichern. Nach Angaben des Unternehmens werde die Anlage die Lithiumverarbeitungskapazität verdoppeln und dazu beitragen, Großkunden (einschließlich Tesla) zu bedienen, die eine höhere Nachfrage nach Batterien melden würden. Das Werk in South Carolina werde in der Lage sein, 50.000 Tonnen Lithium pro Jahr zu verarbeiten (ca. 2,4 Millionen EVs pro Jahr). Das Unternehmen sehe die USA als ein wichtiges Expansionsgebiet, unter anderem dank der Steuervergünstigungen für Elektroautos. Mit dem Bau des riesigen Projekts solle Ende 2024 begonnen werden - einen Eröffnungstermin für die Anlage habe das Unternehmen noch nicht bekannt gegeben.Albemarle im D1-Chart: Der Kurs habe sich unter dem 38,2% Fibonacci-Retracement der im März 2020 gestarteten Aufwärtswelle eingependelt und notiere nun unter dem SMA200 und dem SMA100. Die fundamentalen Bewertungskennzahlen würden jedoch im Gegensatz zur technischen Analyse darauf hindeuten, dass die aktuelle Bewertung des Unternehmens viel attraktiver sein könnte. Das PEG-Verhältnis betrage 0,6 gegenüber einem Durchschnitt von 2,1 für die US-Chemiebranche (Quelle: xStation5 von XTB).Börsenplätze Albemarle-Aktie: