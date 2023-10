Börsenplätze Albemarle-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

144,00 EUR -0,77% (19.10.2023, 13:25)



NYSE-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

152,89 USD -9,79% (18.10.2023, 22:00)



ISIN Albemarle-Aktie:

US0126531013



WKN Albemarle-Aktie:

890167



Ticker-Symbol Albemarle-Aktie:

AMC



NYSE-Symbol Albemarle-Aktie:

ALB



Kurzprofil Albemarle Corporation:



Die Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Spezialchemikalien. Die Produkte der Gruppe richten sich in erster Linie an die Erdölraffination, Energiespeicherung, Unterhaltungselektronik, Bau-, Pflanzenschutz-, Automobil-, Lebensmittelsicherheits- und Pharmaindustrie. (19.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Albemarle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Albemarle-Aktionäre müssten zurzeit starke Nerven haben. Sei am Montag die Botschaft von der geplatzten Übernahme mit dem australischen Bergbaukonzern Liontown Resources von der Börse gefeiert worden, verliere die Aktie am Mittwoch in den USA knapp 10 Prozent, das sei passiert.Schuld daran sei die amerikanische Großbank Bank of America. Diese habe die Aktie unter die Lupe genommen und das Analystenurteil von zuvor "halten" auf "verkaufen" gesenkt. Dabei sei das Kursziel massiv von 212 US-Dollar auf 161 US-Dollar reduziert worden.Die Großbank rechne damit, dass der Lithiummarkt in den nächsten zwei Jahren überversorgt sein werde und dass der Lithiumpreis bis 2025 um 20 bis 50 Prozent zurückgehen werde. Dies habe die Analysten gleichzeitig veranlasst, den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) bei Albemarle für das Folgejahr auf nunmehr 1,82 Milliarden Dollar zu halbieren.Für einen Neueinstieg bei Albemarle ist es noch zu früh, Anleger sollten zunächst eine Bodenbildung abwarten, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Mit einem KGV von 6 und einer Dividendenhistorie von 30 Jahren sei die Aktie langfristig aussichtsreich. Albemarle sei Mitglied im DER AKTIONÄR Best of Lithium Index und habe dort die zweithöchste Gewichtung hinter dem chilenischen Lithiumkonzern Sociedad Química y Minera de Chile (SQM). (Analyse vom 19.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link