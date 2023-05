• KeyBanc habe seine Empfehlung für Albemarle auf "outperform" mit einem Kursziel von 270 US-Dollar erhöht. (Analyse vom 11.05.2023)



Kurzprofil Albemarle Corporation:



Die Albemarle Corporation ist einer der weltweit führenden Hersteller von Spezialchemikalien. Die Produkte der Gruppe richten sich in erster Linie an die Erdölraffination, Energiespeicherung, Unterhaltungselektronik, Bau-, Pflanzenschutz-, Automobil-, Lebensmittelsicherheits- und Pharmaindustrie.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Albemarle-Aktienanalyse von XTB:Die Experten von XTB nehmen die Aktie von Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Albemarle sei der größte weltweite Produzent von Lithium, das in Elektroautos verwendet werde. Das Unternehmen biete auch Dienstleistungen in der Chemieindustrie an (einschließlich Brom, chemische Katalyse, Ölraffinerie, Lebensmittelsicherheit und andere Nischendienstleistungen).Die neuesten Kommentare der Analysten der Bank of America (BofA) würden darauf hindeuten, dass die Bank erwarte, dass sich die Lithiumpreise stabilisieren würden, die seit vielen Monaten gefallen seien. Dies könnte auf eine bessere Stimmung bei den Aktien der Lithiumproduzenten hindeuten.In den letzten Tagen habe Tesla , einer der größten Kunden des Unternehmens (EV-Batteriepacks), bekannt gegeben, dass es eine massive Lithiumanlage in Texas baue. Es habe jedoch angedeutet, dass es nicht beabsichtige, die Dienstleistungen von Albemarle aufzugeben.Am 4. Mai habe Albemarle die Ergebnisse des ersten Quartals gemeldet - niedriger als erwartete Umsätze (2,58 Milliarden US-Dollar gegenüber einer Prognose von 2,74 Milliarden US-Dollar), aber deutlich höhere als erwartete Gewinne pro Aktie von 10,93 US-Dollar gegenüber Schätzungen von 6,94 US-Dollar und 2,38 US-Dollar im ersten Quartal 2022 (fast 400% Steigerung).Die größte Bedrohung scheine eine mögliche Rezession zu sein, aber umgeben von einem Aufschwung der Lithiumpreise auf dem Markt hätten einige Analysten kürzlich ihre Empfehlungen erhöht:• Die Bank of America habe ihre Empfehlung für Albemarle auf "neutral" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar erhöht.• Scotiabank habe ihre Empfehlung für Albemarle auf "outperform" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar erhöht.