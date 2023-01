Börsenplätze Albemarle-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

241,90 EUR -0,49% (25.01.2023, 14:49)



NYSE-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

264,59 USD +1,52% (24.01.2023, 22:00)



ISIN Albemarle-Aktie:

US0126531013



WKN Albemarle-Aktie:

890167



Ticker-Symbol Albemarle-Aktie:

AMC



NYSE-Symbol Albemarle-Aktie:

ALB



Kurzprofil Albemarle Corporation:



Die Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Spezialchemikalien. Die Produkte der Gruppe richten sich in erster Linie an die Erdölraffination, Energiespeicherung, Unterhaltungselektronik, Bau-, Pflanzenschutz-, Automobil-, Lebensmittelsicherheits- und Pharmaindustrie. (25.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Albemarle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) unter die Lupe.Am Dienstag habe eine virtuelle Investorenkonferenz des amerikanischen Lithium-Produzenten Albemarle in Begleitung der Deutschen Bank stattgefunden. Die Verlautbarungen seien vielversprechend und würden der gesamten Branche weiterhin hohe Kursfantasie verleihen.Für das vierte Quartal rechne Albemarle mit einem Nettoumsatz von 2,59 Mrd. bis 2,65 Mrd. Dollar. Das entspreche einer Steigerung von 190 Prozent bis 196 Prozent auf Jahresbasis. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) werde zwischen 1,21 Mrd. und 1,26 Mrd. Dollar erwartet, das entspreche einem Anstieg um 429 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.Das Unternehmen prognostiziere für die Zukunft ein beschleunigtes Umsatz- und EBITDA Wachstum. Für das Geschäftsjahr 2023 würden 11,3 bis 12,9 Mrd. Dollar erwartet. Das bereinigte EBITDA werde auf 4,2 bis 5,1 Mrd. Dollar geschätzt, die bereinigte EBITA-Marge solle zwischen 37 und 40 Prozent liegen. Die Albemarle-Aktie habe positiv auf diese Mitteilungen reagiert und habe zum Handelsschluss in Amerika 1,5 Prozent zulegen können.Albemarle sei Mitglied im DER AKTIONÄR Best of Lithium Index (ISIN: DE000SL0C077, WKN: SL0C07). In diesem würden sich aktuell neun Werte befinden. Hinter dem Lithium-Produzenten Livent und der australischen Lithiumgesellschaft Allkem zähle Albemarle zu den am höchsten gewichteten Unternehmen im Index. Seit Jahresanfang habe der Index knapp 17 Prozent zugelegt.Eine der wichtigsten Rohstoffe für die weltweite Produktion von Batterien sei Lithium. Laut Statista werde sich die Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien bis 2030 nahezu verfünffachen. Von diesem Trend sollten die Unternehmen aus dem Best of Lithium-Index profitieren, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link