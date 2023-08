NYSE-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

Die Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Spezialchemikalien. Die Produkte der Gruppe richten sich in erster Linie an die Erdölraffination, Energiespeicherung, Unterhaltungselektronik, Bau-, Pflanzenschutz-, Automobil-, Lebensmittelsicherheits- und Pharmaindustrie. (05.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Albemarle-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) unter die Lupe.Albemarle steige bei Patriot Battery Metals. Der 5%-Anteil am Lithium-Entwicklungsunternehmen koste den US-Spezialchemiekonzern über 100 Mio. CAD (Kanadische Dollar). Patriot Battery Metals sei eines der großen Projekte, die irgendwann in Produktion gehen könnten. Darüber hinaus habe Albemarle auch gute Zahlen vorgelegt und den Ausblick angehoben, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 03.08.2023)Die Sendung mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Albemarle-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Albemarle-Aktie:181,78 EUR -0,21% (04.08.2023, 22:26)