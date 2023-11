Börsenplätze Albemarle-Aktie:



Kurzprofil Albemarle Corporation:



Die Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Spezialchemikalien. Die Produkte der Gruppe richten sich in erster Linie an die Erdölraffination, Energiespeicherung, Unterhaltungselektronik, Bau-, Pflanzenschutz-, Automobil-, Lebensmittelsicherheits- und Pharmaindustrie. (07.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Albemarle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Aus der Lithiumbranche kämen derzeit nur wenig ermutigende Nachrichten sowohl von Unternehmensseite als auch von der Analystenschar. So habe die Schweizer Großbank UBS die Einschätzung zum Lithiumplayer überdacht und komme zu folgendem Urteil.Nach dem kritischen Bericht der Bank of America zur Lithiumbranche habe die UBS den Sektor und den großen amerikanischen Lithiumplayer Albemarle ebenfalls unter die Lupe genommen und komme dabei zu einem ernüchternden Ergebnis. Dabei habe die Großbank die Aktie von "kaufen" auf "neutral" herabgestuft und dabei gleichzeitig das Kursziel von 253 US-Dollar auf 140 US-Dollar gesenkt. Größere Unsicherheit beim Wachstum des Lithiumvolumens und ein größeres Ertragsrisiko hätten die Schweizer dazu veranlasst, die Prognosen zu senken.Gleichzeitig räume die Investmentbank ein, dass Albemarle nach dem massiven Kursrückgang unterbewertet sein könnte, wenn die Lithiumpreise in 2025 wieder steigen sollten.Albemarle sei Mitglied im "Der Aktionär" Best of Lithium-Index und habe dort die zweithöchste Gewichtung hinter dem chilenischen Lithiumkonzern Sociedad Química y Minera de Chile (SQM). Mit dem Indexzertifikat WKN DA0AAS könnten Anleger nahezu eins zu eins an der Entwicklung von zehn Lithium-Konzernen teilhaben. (Analyse vom 07.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.