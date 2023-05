Tradegate-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

155,08 EUR -0,86% (04.05.2023, 11:41)



NYSE-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

172,91 USD -0,28% (03.05.2023, 22:00)



ISIN Albemarle-Aktie:

US0126531013



WKN Albemarle-Aktie:

890167



Ticker-Symbol Albemarle-Aktie:

AMC



NYSE-Symbol Albemarle-Aktie:

ALB



Kurzprofil Albemarle Corporation:



Die Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Spezialchemikalien. Die Produkte der Gruppe richten sich in erster Linie an die Erdölraffination, Energiespeicherung, Unterhaltungselektronik, Bau-, Pflanzenschutz-, Automobil-, Lebensmittelsicherheits- und Pharmaindustrie. (04.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Albemarle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) unter die Lupe.Nach dem Kursrutsch durch die geplanten Verstaatlichungspläne Chiles kehre langsam wieder ein Stückchen Normalität bei den Lithium-Aktien ein. So seien die zuletzt vom Lithium-Player Livent vorgelegten Zahlen mit steigenden Aktienkursen gefeiert worden. Weniger Grund zum Feiern hätten die Aktionäre vom Lithium-Konzern Albemarle. Das sei der Grund.Die am Mittwoch nach Börsenschluss veröffentlichen Unternehmenszahlen von Albemarle hätten durchweg überzeugen können und über den Erwartungen der Analysten gelegen. Das einzige Haar in der Suppe seien die Prognosesenkungen für das laufende Jahr seitens der Unternehmensführung. Grund für den schwächeren Ausblick seien die nachgebenden Lithium-Preise, so der CEO Kent Masters.Die Nachrichten seien an der Wall Street nicht gut angekommen, die Aktie habe nach Börsenschluss knapp 2% verloren. Die Albemarle-Aktie befinde sich seit November in einem klaren Abwärtstrend. Sollte die Unterstützungslinie bei 150 Euro nicht halten, würden weitere Kursverluste drohen, so Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.05.2023)Börsenplätze Albemarle-Aktie: