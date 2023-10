NYSE-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

154,10 USD -3,59% (09.10.2023, 16:08)



ISIN Albemarle-Aktie:

US0126531013



WKN Albemarle-Aktie:

890167



Ticker-Symbol Albemarle-Aktie:

AMC



NYSE-Symbol Albemarle-Aktie:

ALB



Kurzprofil Albemarle Corporation:



Die Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Spezialchemikalien. Die Produkte der Gruppe richten sich in erster Linie an die Erdölraffination, Energiespeicherung, Unterhaltungselektronik, Bau-, Pflanzenschutz-, Automobil-, Lebensmittelsicherheits- und Pharmaindustrie. (09.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





San Francisco (www.aktiencheck.de) - Albemarle-Aktienanalyse von Wells Fargo Advisors:Wells Fargo Advisors senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB).Wells Fargo Advisors bleibe angesichts der starken Wachstumsaussichten für das Jahrzehnt bullish für Albemarle, senke aber das Kursziel und die Schätzungen für das vierte Quartal 2023 und 2024, um die niedrigeren kurzfristigen Spotpreise für Lithium zu berücksichtigen, die sich auf die variablen Indexverträge auswirken würden, heiße es in einer heute veröffentlichten StudieWells Fargo Advisors hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Rating für die Albemarle-Aktie bestätigt und das Kursziel von 260 auf 210 USD reduziert. (Analyse vom 09.10.2023)Börsenplätze Albemarle-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Albemarle-Aktie:147,04 EUR -2,60% (09.10.2023, 16:18)