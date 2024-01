NYSE-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

122,59 USD +1,52% (23.01.2024)



ISIN Albemarle-Aktie:

US0126531013



WKN Albemarle-Aktie:

890167



Ticker-Symbol Albemarle-Aktie:

AMC



NYSE-Symbol Albemarle-Aktie:

ALB



Kurzprofil Albemarle Corp.:



Die Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Spezialchemikalien. Die Produkte der Gruppe richten sich in erster Linie an die Erdölraffination, Energiespeicherung, Unterhaltungselektronik, Bau-, Pflanzenschutz-, Automobil-, Lebensmittelsicherheits- und Pharmaindustrie. (24.01.2024/ac/a/n)



Chicago (www.aktiencheck.de) - Albemarle-Aktienanalyse von Loop Capital:Chris Kapsch, Analyst von Loop Capital, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB).Ein signifikanter Überhang in der EV-Lieferkette in China und ein damit verbundener/verlängerter Lagerabbauzyklus habe sich selbst genährt, da der Rückgang der Rohstoffpreise die Voraussetzungen für deutlich niedrigere Erträge bei den meisten großen Herstellern, einschließlich Albemarle, geschaffen habe, so der Analyst. Er füge jedoch hinzu, dass es zwar noch mindestens ein oder zwei Quartale dauern könnte, bis sich die Sichtbarkeit verbessere, dass aber Anleger, die in der Lage seien, über diesen kurzfristigen Überhang hinauszublicken, in der Lage sein sollten, mit dem Besitz von Albemarle-Aktien auf dem aktuellen Niveau Geld zu verdienen.Chris Kapsch, Analyst von Loop Capital, bewertet die Albemarle-Aktie weiterhin mit "buy". Das Kursziel werde von 250,00 auf 144,00 USD reduziert. (Analyse vom 23.01.2024)Börsenplätze Albemarle-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Albemarle-Aktie:113,46 EUR +0,35% (24.01.2024, 10:02)