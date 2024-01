NYSE-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

134,01 USD -1,88% (09.01.2024, 17:24)



ISIN Albemarle-Aktie:

US0126531013



WKN Albemarle-Aktie:

890167



Ticker-Symbol Albemarle-Aktie:

AMC



NYSE-Symbol Albemarle-Aktie:

ALB



Kurzprofil Albemarle Corporation:



Die Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Spezialchemikalien. Die Produkte der Gruppe richten sich in erster Linie an die Erdölraffination, Energiespeicherung, Unterhaltungselektronik, Bau-, Pflanzenschutz-, Automobil-, Lebensmittelsicherheits- und Pharmaindustrie. (09.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Albemarle-Aktienanalyse von Evercore ISI:Stephen Richardson, Analyst von Evercore ISI, stuft die Aktie von Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) weiterhin mit dem Rating "outperform" ein.Die Zahlen für 2024 seien nach wie vor um 15% zu hoch angesetzt, und in Anbetracht der erklärten Vorliebe des Researchhauses, sich an den aktuellen Marktbedingungen zu orientieren, rechne es mit einem schwierigen Update für die Ergebnisse des vierten Quartals. Obwohl Richardson der Meinung sei, dass es noch zu früh sei, um aggressiv in die Aktie einzusteigen, halte es sein "outperform"-Rating aufrecht, da sowohl die Preiserwartungen für Lithium als auch eine gewisse Mäßigung des mittelfristigen Wachstums eine Rolle spielen würden.Stephen Richardson, Analyst von Evercore ISI, bewertet die Albemarle-Aktie weiterhin mit "outperform" und senkt das Kursziel von 280 USD auf 190 USD. (Analyse vom 09.01.2024)Börsenplätze Albemarle-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Albemarle-Aktie:122,78 EUR -1,56% (09.01.2024, 17:37)