NYSE-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

120,53 USD +0,58% (29.01.2024)



ISIN Albemarle-Aktie:

US0126531013



WKN Albemarle-Aktie:

890167



Ticker-Symbol Albemarle-Aktie:

AMC



NYSE-Symbol Albemarle-Aktie:

ALB



Kurzprofil Albemarle Corp.:



Die Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Spezialchemikalien. Die Produkte der Gruppe richten sich in erster Linie an die Erdölraffination, Energiespeicherung, Unterhaltungselektronik, Bau-, Pflanzenschutz-, Automobil-, Lebensmittelsicherheits- und Pharmaindustrie. (30.01.2024/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Albemarle-Aktienanalyse von TD Cowen:Die Analysten von TD Cowen streichen in einer aktuellen Aktienanalyse ihre Kaufempfehlung für die Aktie von Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) und senken das Kursziel.Die Spotpreise für Lithium seien gegenüber dem Vorjahr um 80% zurückgegangen und die Analysten würden von weiteren Korrekturen der Schätzungen und Prognosen ausgehen. Sie hätten ihre Preisprognosen gekappt, denn man warte nach wie vor auf die Wiederauffüllung der Lagerbestände der Kunden. Unter Berufung auf die anhaltend schwachen Preise und ein schwierigeres Risiko-/Ertragsumfeld in den kommenden zwölf Monaten stuften die Analysten von TD Cowen Namen herab, bei denen sie mit übermäßigen Kürzungen der Wachstumsinvestitionen, erhöhten Bilanzbelastungen und Cash Burn rechnen. Die Berichte für das vierte Quartal dürften ein entscheidender Punkt für den Lithiumsektor sein, weil die etablierten Produzenten mit einer geringeren Produktion konfrontiert seien, um die Preise zu stützen, und die Entwickler würden versuchen, die Zeitpläne zu verlängern, um die Bilanzen zu erhalten.Die Analysten von TD Cowen stufen die Albemarle-Aktie von "outperform" auf "market perform" herab. Das Kursziel sei von 220 auf 130 USD abgebaut worden. (Analyse vom 29.01.2024)Börsenplätze Albemarle-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Albemarle-Aktie:113,58 EUR -0,14% (30.01.2024, 14:09)