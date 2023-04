NYSE-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

187,82 USD +3,65% (27.04.2023, 17:31)



ISIN Albemarle-Aktie:

US0126531013



WKN Albemarle-Aktie:

890167



Ticker-Symbol Albemarle-Aktie:

AMC



NYSE-Symbol Albemarle-Aktie:

ALB



Kurzprofil Albemarle Corporation:



Die Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Spezialchemikalien. Die Produkte der Gruppe richten sich in erster Linie an die Erdölraffination, Energiespeicherung, Unterhaltungselektronik, Bau-, Pflanzenschutz-, Automobil-, Lebensmittelsicherheits- und Pharmaindustrie. (27.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Albemarle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) unter die Lupe.Im Lithiumsektor wirke der Schock aus Chile noch nach. Das Land mit den größten Lithium-Reserven weltweit wolle seine Lithiumindustrie mehr oder weniger verstaatlichen. Allerdings habe Albemarle noch langlaufende Verträge. Von Neuengagements in Chile, insbesondere bei Lithium-Explorationsunternehmen, sollte man aber die Finger lassen. Der Markt werde sich weiter in politisch stabilere Regionen verschieben, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 27.04.2023)Die Sendung mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Albemarle-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Albemarle-Aktie:170,34 EUR +3,73% (27.04.2023, 17:34)