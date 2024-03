NYSE-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

Die Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Spezialchemikalien. Die Produkte der Gruppe richten sich in erster Linie an die Erdölraffination, Energiespeicherung, Unterhaltungselektronik, Bau-, Pflanzenschutz-, Automobil-, Lebensmittelsicherheits- und Pharmaindustrie. (18.03.2024/ac/a/n)



Chicago (www.aktiencheck.de) - Albemarle-Aktienanalyse von Loop Capital:Die Analysten von Loop Capital stufen die Aktie von Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) weiterhin mit "buy" ein, senken aber das Kursziel von 168 USD auf 162 USD.Das Analysehaus stelle fest, dass die Anleger verunsichert seien und die allgemeine Stimmung für das Unternehmen schlecht sei. Dies könnte sich durch das $2B-Wandlungsangebot in der letzten Woche noch verschlimmert haben und werde von den Anlegern eher als Schwäche denn als Stärke wahrgenommen. Loop füge jedoch hinzu, dass der Preisverfall bei Lithium eher mit den Ereignissen in China zusammenhänge - ein wohl massiver, aber jetzt rationalisierter Überbau von nachgelagerten Automobil-OEM- und/oder Batterie- und/oder Zellkapazitäten "downstream". Während das Wachstum der Hybridfahrzeuge das Wachstum der batteriebetriebenen Elektrofahrzeuge in China überholt habe, stelle Albemarle fest, dass diese Hybriddurchdringung eher auf Kosten von Plattformen gehe, die auf Verbrennungsmotoren basieren würden, und nicht das Wachstum bzw. die Durchdringung von BEVs kannibalisiere.Die Analysten von Loop Capital bewerten die Albemarle-Aktie weiterhin mit "buy". (Analyse vom 15.03.2024)Börsenplätze Albemarle-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Albemarle-Aktie:113,52 EUR +1,21% (18.03.2024, 15:30)