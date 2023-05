NYSE-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

177,27 USD -4,42% (01.05.2023, 22:00)



ISIN Albemarle-Aktie:

US0126531013



WKN Albemarle-Aktie:

890167



Ticker-Symbol Albemarle-Aktie:

AMC



NYSE-Symbol Albemarle-Aktie:

ALB



Kurzprofil Albemarle Corporation:



Die Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Spezialchemikalien. Die Produkte der Gruppe richten sich in erster Linie an die Erdölraffination, Energiespeicherung, Unterhaltungselektronik, Bau-, Pflanzenschutz-, Automobil-, Lebensmittelsicherheits- und Pharmaindustrie. (02.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Albemarle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Christopher Parkinson, Analyst von Mizuho Securities USA, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) von 328 auf 224 USD.Die konstruktive Einschätzung der Strategie und der Marktposition von Albemarle bleibe unverändert, aber die Schätzungen sein worden angepasst, um den noch nie dagewesenen Rückgang der Lithium-Kassapreise seit Jahresbeginn zu berücksichtigen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Es bestehe eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Albemarle seine Prognosen für 2023 nach unten korrigieren müsse - trotz der Tatsache, dass es eine Verzögerung gebe, bis die Preise im zweiten Halbjahr 2023 sinken würden.Christopher Parkinson, Analyst von Mizuho Securities USA, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "neutral"-Votum für die Albemarle-Aktie bestätigt und das Kursziel von 328 auf 224 USD reduziert. (Analyse vom 02.05.2023)Börsenplätze Albemarle-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Albemarle-Aktie:162,54 EUR -3,46% (02.05.2023, 14:49)