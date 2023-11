Tradegate-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

Kurzprofil Albemarle Corporation:



Die Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Spezialchemikalien. Die Produkte der Gruppe richten sich in erster Linie an die Erdölraffination, Energiespeicherung, Unterhaltungselektronik, Bau-, Pflanzenschutz-, Automobil-, Lebensmittelsicherheits- und Pharmaindustrie. (07.11.2023/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Albemarle-Aktienanalyse von BMO Capital Markets:Die Analysten von BMO Capital Markets stufen die Aktie von Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) weiterhin mit "outperform" ein.Albemarle habe in der vergangenen Woche die Gewinne im dritten Quartal verfehlt und die Prognosen gekürzt. BMO Capital führe an, dass das Unternehmen bekannt gegeben habe, dass seine Lithiummargen bis Ende 2024 nur auf etwa 35% zurückgehen würden, was zu einem erwarteten EBITDA von unter 2,5 Mrd. USD im Jahr 2024 führe, wenn man von Lithiumpreisen zu Spotpreisen ausgehe.Ein Leerverkauf in Albemarle sei jedoch nicht ohne erhebliches Risiko, da bei der aktuellen Bewertung und unter der Annahme normalisierter Lithiummargen das Aufwärtsrisiko weitaus größer sei als das Abwärtsrisiko, so BMO in einer Research Note.Die Analysten von BMO Capital Markets stufen die Aktie von Albemarle weiterhin mit "outperform" ein und senken das Kursziel von 265 auf 180 USD. (Analyse vom 07.11.2023)Börsenplätze Albemarle-Aktie: