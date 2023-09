Börsenplätze Albemarle-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

173,02 EUR -0,18% (12.09.2023, 11:05)



NYSE-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

186,32 USD +1,02% (11.09.2023, 22:00)



ISIN Albemarle-Aktie:

US0126531013



WKN Albemarle-Aktie:

890167



Ticker-Symbol Albemarle-Aktie:

AMC



NYSE-Symbol Albemarle-Aktie:

ALB



Kurzprofil Albemarle Corporation:



Die Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Spezialchemikalien. Die Produkte der Gruppe richten sich in erster Linie an die Erdölraffination, Energiespeicherung, Unterhaltungselektronik, Bau-, Pflanzenschutz-, Automobil-, Lebensmittelsicherheits- und Pharmaindustrie. (12.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Albemarle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Etwas mehr als eine Woche sei es her, als der amerikanische Lithiumplayer Albemarle ein neues, verbessertes, unverbindliches Angebot zur Übernahme für den australischen Lithiumkonzern Liontown Resources vorgelegt habe. Doch nun formiere sich Widerstand gegen das Vorhaben, hier die Details:Nachdem am Montag der Due Diligence Prozess gestartet sei und Albemarle somit einen Einblick in die Bücher von Liontown bekomme, melde sich das australische Bergbauunternehmen Hancock Prospecting unter Führung von Gina Rinehart zu Wort.Laut Australian Resources & Investment habe die Vorsitzende nach dem Bekanntwerden der unverbindlichen Offerte von Albemarle reagiert und knapp 8 Prozent der Liontown-Aktien erworben, und das obwohl der Vorstand von Liontown den Aktionären zur Annahme des Angebots geraten habe. Mit der Beteiligung möchte Hancock Prospecting nach eigenen Aussagen das Fachwissen beim Lithiumprojekt Kathleen Valley einbringen.Die Meldung verhalle aktuell an der Börse, weder bei der Albemarle-Aktie noch bei Liontown Resources gebe es eine Reaktion auf die Vorkommnisse. Seit dem Hoch Mitte November habe sich der Albemarle-Anteilsschein fast halbiert und sei seitdem weiterhin im Abwärtstrend.Albemarle ist mit einem KGV von knapp 6 attraktiv bewertet, sollte der Support bei 150 Euro halten, könnten in der Zukunft durchaus höhere Kurse möglich sein, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link