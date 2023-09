NYSE-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

200,55 USD +0,93% (01.09.2023, 16:51)



ISIN Albemarle-Aktie:

US0126531013



WKN Albemarle-Aktie:

890167



Ticker-Symbol Albemarle-Aktie:

AMC



NYSE-Symbol Albemarle-Aktie:

ALB



Kurzprofil Albemarle Corporation:



Die Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Spezialchemikalien. Die Produkte der Gruppe richten sich in erster Linie an die Erdölraffination, Energiespeicherung, Unterhaltungselektronik, Bau-, Pflanzenschutz-, Automobil-, Lebensmittelsicherheits- und Pharmaindustrie. (01.09.2023/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Albemarle-Aktienanalyse von Piper Sandler:Die Analysten von Piper Sandler stufen die Aktie von Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) weiterhin mit "overweight" ein und senken das Kursziel von 275 USD auf 255 USD.Piper Sandler habe die Modelle für die Lithiumunternehmen aktualisiert, um die Ergebnisse des zweiten Quartals, die aktualisierten Prognosen und die Veränderungen in der Entwicklung der Lithiumnachfrage und -preise zu berücksichtigen. Die Lithiumpreise seien während eines Großteils des dritten Quartals gesunken, und der Durchschnittspreis für das vierte Quartal könnte unter dem des dritten Quartals liegen. Piper Sandler gehe außerdem davon aus, dass aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen in den wichtigsten Regionen, in denen Elektrofahrzeuge gekauft würden, die Wachstumsraten beim Bau von Fahrzeugen etwas langsamer als erwartet ausfallen könnten.Die Analysten von Piper Sandler stufen die Albemarle-Aktie weiterhin mit dem Rating "overweight" ein. (Analyse vom 01.09.2023)Börsenplätze Albemarle-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Albemarle-Aktie:185,20 EUR +1,08% (01.09.2023, 17:01)